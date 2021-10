Cour d’Assises : Des indics condamnés

Tous dans la trentaine, Elias Ag Wanasnat, Massoud Oual, Tedda Ould Elkheirou sont hors d’état de nuire. Ils ont été condamnés à la perpétuité.

Les affaires terroristes sont punies sévèrement par les articles 6 et 13 de la loi n◦08-025 du 28 juillet 2008. Accusés d’appartenance à un groupe de combat et en relation avec une entreprise terroriste, ces trois inculpés prennent la prison à vie.

Pour la réussite de leurs projets funestes, les groupes armés terroristes font recours à leurs membres et complices pour leurs renseignements et autres actions. C’est dans le cadre de la lutte pour éradiquer ce phénomène que les nommés Elias Ag Wanasnat, Massaoud Oumar et Ould Elkheirou ont été interpelés par la force Barkhane et conduits à la brigade d’investigations spécialisée à Bamako pour être entendus. Les inculpés exercent une fonction d’indicateurs dans des groupes terroristes, sur les déplacements des forces armées maliennes et leurs alliés estrangères de Barkhane et de la Minusma. Leurs services ont permis à faire échouer les interventions et ont causé la mort de plusieurs soldats. A la barre, ils rejettent catégoriquement les faits qui leur sont reprochés. Mais toutes les preuves étaient à leur encontre. Et leurs arguments se contredisaient, à croire qu’ils ne voulaient pas parler.

Suite aux faits et aux preuves qui sont farouchement punis par les articles 6.2 et 13 de la loi n◦08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme au Mali qui peuvent donner lieu à l’application de la peine criminelle. Après délibération de la Cour présidée par Tiécoura Mallé, ces indicateurs à la solde des groupes terroristes fuirent condamnés à la perpétuité.

Aboubacar Sidiki Diarra

(Stagiaire)

