La récente intronisation de chefs de village de la commune de Defina dans le cercle de Garalo (Bougouni) a suscité une vive controverse parmi les villageois. Ces derniers dénoncent la légitimité du processus, notamment à cause de l’implication jugée trop personnelle du Maire et du Sous-préfet de Garalo, aux fins d’imposer leur choix porté sur un certain Amadou Koné. Cette intronisation controversée, perçue comme une atteinte aux us et coutumes de ladite localité, a suscité une vague de mécontentements en passe de tourner en affrontement entre les protagonistes sans une implication des autorités.

En effet, suite au décès de leur chef Soumaila Koné, Defina, comme toutes les communautés maliennes, s’est lancé dans l’élection d’un nouveau chef avec deux candidats en lice. Il s’agit de Adama Koné et Amadou Koné que les villageois étaient appelés à départager par vote, après l’échec d’une désignation par voie de consensus. Alors qu’une commission a été mise en place par les sages du village pour rapprocher les positions afin de trouver un consensus, le Maire Salif Mamadou Koné, sous la bénédiction du sous-préfet – dont le rôle était de superviser le processus et d’apporter le procès-verbal à la sous-préfecture pour enregistrement – aurait imposé aux villageois d’aller directement au vote. Se sentant lésés de la décision unilatérale et biaisée du Maire, une large majorité de villageois, notamment les sages, ont préféré sortir de la salle. Et finalement Amadou Koné sera élu Chef de village de Defina. Sauf qu’à peine intronisé, son règne est déjà fragilisé par une fronde de protestataires qui prévoient de rencontrer le préfet de la région de Bougouni pour dénoncer l’implication de trop du Maire de Defina et du sous-préfet de Garalo.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :