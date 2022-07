Les bandits ont dépossédé la coursière d’une société de l’argent qu’elle devait verser à la banque. La réaction de la police n’a pas tardé à porter ses fruits…

Plus de 24 millions de Fcfa, c’est la somme emportée par une bande de malfrats qui ont été mis hors d’état de nuire par les éléments du commissaire principal Yaya Niambélé, en charge du commissariat de police du 16ème arrondissement de police du District de Bamako.

à la police, nos sources sont formelles sur un fait : ces individus bien organisés en bande avaient choisi ce jour-là de sévir au niveau de la place dite « Kontron ni Sané », à Niaréla, un quartier populaire de la Commune II de la cité des Trois caïmans.

A cet endroit, les malfrats ont choisi de s’attaquer à N.D, une jeune dame qui travaille comme coursière dans une société installée dans le quartier TSF. Tout laissait à penser que les futurs bourreaux de cette jeune femme savaient beaucoup sur elle au sein de son service employeur.

La preuve ? Le jour des faits, N.D se rendait dans une banque de la place pour y effectuer un versement. Comme par malheur, chemin faisant, elle a croisé des inconnus au niveau du monument suscité. Une fois qu’ils ont compris qu’ils pouvaient s’attaquer à l’émissaire du patron chinois, les malfrats n’ont pas hésité une seconde à agir dans ce sens.

C’est ainsi qu’ils l’ont braquée avec un pistolet avant de la déposséder de son sac à main contenant la coquette somme de 24.790.000 Fcfa. Puis, les braqueurs se sont fondus dans la nature laissant leur victime toute paniquée sur place.

Peu de temps après, les responsables de la société ont rapidement rallié le commissariat ci-dessus cité pour en informer les policiers et par la même occasion, déposer une plainte contre X pour braquage et vol. Nous apprendrons plus tard que les braqueurs avaient agi avec un complice qui veillait sur les moindres mouvements de la coursière au sein de la société victime.



Les policiers du 16ème arrondissement ont pris le dossier en main dans le but de mettre la main sur les éventuels auteurs des faits. En plus de leurs pions discrètement disséminés dans tout le secteur, les enquêteurs ont mis la population à contribution pour tirer cette histoire au clair.



Au cours des enquêtes, un jeune chauffeur résidant dans le secteur a attiré l’attention des enquêteurs sur son changement brusque de comportement et son mode de vie. Ce jeune homme venait de s’acheter une moto Djakarta toute neuve. Il avait, pendant le même laps de temps, ouvert une boutique bien approvisionnée pour la vente de divers articles dans le quartier TSF où il habitait. Au delà de tous ces faits qui crevaient les yeux, le bonhomme ne s’habillait plus comme avant. Il s’habillait désormais en grand, « tiré des quatre épingles », comme on le dit.

Le flair du policier a, alors, fait le reste. En professionnels, les limiers ont très vite fait le lien. Et de fil à aiguille, le dimanche 3 juillet 2022, aux environs de 4 heures, les éléments enquêteurs de la de la Brigade de recherches ont interpellé ce suspect nommé A.F.

Conduit au commissariat pour des investigations et cuisiné à souhait, le mis en cause a reconnu les faits et est également passé aux aveux. Il a déclaré être est l’un des auteurs du braquage de la coursière.

Il a dénoncé d’autres complices notamment un certain « Papin » et M.C qui sera identifié comme le chauffeur particulier du patron même de la société victime. C’est le chauffeur lui-même qui aurait détaillé aux bandits tout l’agenda de son patron, lorsqu’il s’agira d’un versement de liquidité à la banque. Il aurait ainsi reçu la somme de 10 millions Fcfa.

Ensuite, les autres membres du groupe qui ont procédé à l’attaque se sont partagés le reste du butin. Toute fois, « Papin » qui serait le principal instigateur de cette opération aurait empoché la somme de 11 millions Fcfa en plus du téléphone portable « Iphone 12 PRO Max » appartenant à la victime.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et saisir la somme de 1,25 million Fcfa, une voiture de marque « Toyota Yaris », une moto Djakarta neuve de couleur noire et une quantité importante de marchandises composées de divers produits stockés dans une boutique qu’il venait récemment d’ouvrir.

Selon la police, « Papin » se serait payé un véhicule de marque Toyota-Yaris à 3,5 millions Fcfa en plus d’une moto Djakarta neuve à plus de 400.000 Fcfa, un téléphone portable à 175.000 Fcfa. Il s’était également acheté beaucoup d’habits et avait ouvert une boutique remplie de marchandises de toutes sortes. Plusieurs complices en fuite seraient activement recherchés par la police.

Pour leur part, A.F et le vigile de la société également cité dans l’affaire ont été présentés au procureur du tribunal de grande instance de la Commune I. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA).

Par Tamba CAMARA

Publié lundi 18 juillet 2022 à 07:57

Commentaires via Facebook :