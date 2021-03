Le commissariat du 3ᵉ arrondissement a réalisé un coup de filet le 1er mars dernier en démantelant un réseau de fabricants de faux cachets. Ce sont au total 446 faux cachets et 200 faux documents qui ont été saisis lors de cette descente de la police du commissariat du 3ème arrondissement dans le grand marché de Bamako.

Cette saisie a été réalisée suite à une plainte du chef du centre II des Impôts de la commune II du district de Bamako « pour faux et usage de faux » au commissariat du 3ᵉ arrondissement contre X.

Aussitôt la plainte déposée, la police a ouvert une procédure d’enquête qui a très vite permis à l’interpellation de trois présumés suspects. Interrogées, les personnes interpellées ont passé à l’aveu en conduisant les enquêteurs dans leur business de confections des faux cachets avec lesquels ils délivrent les documents publics. Cette entreprise illégale était mise en place par un génie à l’informatique qui s’est spécialisée dans la confection de toutes sortes de documents.

Parmi ces documents saisis dénichés, l’on peut retenir des certificats de non-imposition, des cartes nationales d’identité, de faux visas, des fiches individuelles d’identification Nina, des jugements supplétifs, des extraits d’acte de naissance, des carnets d’état civil, des passeports, des certificats de décès, des diplômes de toutes les facultés, des actes notariés, des casiers judiciaires. S’y ajoute aux cachets contrefaits du Président de la Transition, des impôts…

Suite à cette saisine importante de faux cachets et documents, les suspects ont dénoncé le cerveau du réseau qui a été pris en flagrant délit d’établissement d’acte de naissance et de carte nationale d’identité lors d’une seconde descente musclée des éléments du commissariat du 3ème arrondissement renforcés par la Brigade Anti criminalité. La perquisition dans cet atelier de fortune un individu a été interpellé que nous allons appeler par les initiales M.K avait en sa possession plus de 200 cachets, des tampons de tous les ministères, Tribunaux, Commissariats, Mairies, Brigades de Gendarmerie ainsi que les outils informatiques avec lesquels il établissait ses documents forfaitaires.

Selon les informations relayées par le commissaire principal du 3ème arrondissement, la confection de ces documents auraient conséquences incalculables sur les revenus de l’Etat qui se chiffrent à des milliards FCFA de manque à gagner.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

