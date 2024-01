Incinération des produits saisis : La douane détruit 150 tonnes de produits prohibés

En plus de renflouer les caisses de l’Etat et de préserver les unités industrielles contre la concurrence déloyale, la douane malienne est au rendez-vous de sa mission de protection des populations contre les produits impropres à la consommation. C’est dans cette optique qu’elle a procédé à la destruction de 150 tonnes de produits confisqués aux fossoyeurs de l’économie malienne. Y figure par ailleurs une importante quantité de drogue également saisie et mise à la disposition de l’OCS. L’opération s’est déroulée, samedi 27 janvier 2024, à Dio, sous les regards vigilants du Directeur adjoint de la douane, Col-major Ahmed Ag Bouya, et en présence des autorités communales ainsi que de l’ensemble des membres du comité de destruction. Celui est notamment composé de représentants l’Ordre des pharmaciens, d’associations des consommateurs, de la Douane, de la police et de la gendarmerie, sans compté les représentants de la Direction nationale de la santé et du ministère de la justice, entres autres.

Quant à la cargaison détruite, elle comprend des produits pharmaceutique, alimentaires (thé, boissons, lait), des pétards d’artifice et du tabac, etc. Il s’agit au total 150 tonnes de produits périmés, contrefaits ou tout simplement non-certifié et impropres à la consommation. Selon le chef de division lutte contre le terrorisme et la criminalité frontalière, Col Mahamadou Ouédraogo, les marchandises saisies, contrairement à ce que d’aucuns pensent, sont détruites en vertu d’une requête de la justice, tandis que tous ce qui est viande, poulet de chair est mis à la disposition du Zoo.

Pour la Directrice de la pharmacie et des médicaments, Pr Fanta Sangho, la démarche témoigne surtout de la bonne collaboration avec la Douane dans leurs mission communes de protection de la population. Et de se réjouir dans la même veine d’une collaboration similaire dans le cadre de la vérification de la garantie de qualité des produits.

Composé de 46 tonnes de produits pharmaceutiques et de 93 tonnes des produits alimentaires, la saisie desdits produits, selon le Directeur général adjoint des Douanes, Ahmed Ag Boya, est à mettre à l’actif des services des Directions régionales des Douanes du District et de Koutiala, de la Direction des renseignements et de la réglementation. Tout en félicitant ses agents pour les coups de filet, le DGA les a encouragés à redoubler d’efforts dans la traque des fossoyeurs de l’économie malienne et invite la population à participer par plus de collaboration à l’assainissement du marché.

Amidou Keita

