Situé en Commune VI du district de Bamako, le quartier de Missabougou fait partie de l’un des quartiers réputés dangereux. Les habitants de Missabougou ne savent plus quoi faire des jeunes délinquants (microbes) qui y pullulent.

A Missabougou, à certaines heures de la nuit, la circulation est impossible à cause de l’insécurité qui y règne. On assiste à toutes sortes d’attaques (braquage à main armée, agression…). Cette pratique est le fait de jeunes dont l’âge varie entre 12 et 18 ans. Ces derniers se déplacent par petits groupes armés de couteaux, machettes, haches et gourdins. Ces jeunes délinquants créent la psychose à Missabougou. Enfants de la rue et sans attache familiale, ces microbes ont pour activité principale le saccage de tout ce qu’ils trouvent sur leur passage. Et ont des méthodes très procédurales de certaines opérations, car ils le planifient à la veille. Pour cela, le rendez-vous est donné au Point G (un de leurs fiefs) pour prendre quelques doses de stupéfiants avant le top départ.

Entre vol, agression et viol, ces bébés gangsters mènent la vie dure aux habitants. Après la réussite d’une mission, c’est la fête au village. Aucune cour à côté ne peut avoir le sommeil cette nuit-là. Les habitants aux alentours sont angoissés et terrifiés par les cris, les casses de bouteilles, et tout en lambinant des machettes au sol, aucun habitant du coin n’a le courage de sortir pour riposter.

En somme, beaucoup de ces microbes ont été abandonnés par leur famille. N’ayant reçu aucune éducation, ni soutien moral, ils se sont auto éduqués tout en restant dans les rues et en prenant des comportements peu sociaux. Traumatisés par le fait d’avoir été abandonnés très jeunes, ces enfants gardent une rancune très profonde en eux. D’où la pratique de cette vie de délinquant.

Youma Diallo

(Stagiaire)

