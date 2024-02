Que s’est-il donc passé dans la nuit du lundi au mardi 06 février 2024 aux environs de 00h dans cette chambre d’hôtel au quartier Hippodrome en commune II du district de BAMAKO ?

Mystère, boule de gomme ! Nul ne sait encore à l’heure actuelle ce qui s’est réellement passé. Les faits !

Cette nuit, aux environs de minuit, l’homme d’une quarantaine d’années accède à la chambre d’hôtel avec une fille, pour y passer, évidemment quelques moments agréables pendant une heure. Rien de particulier. Sauf que quelques minutes plus tard, la jeune dame sort seule et les Employés de l’hôtel pensent alors que le monsieur faisait sa toilette intime avant de la rejoindre. Mais il ne se passa rien.

Les (01h) étant épuisées (ici, l’heure c’est l’heure et tous les usagers le savent), le gérant décida d’aller voir, question de l’amener à vider les lieux ou rallonger son temps de séjour s’il le souhaitait. Il frappa donc à la porte appelant l’occupant à ouvrir. Mais aucune réponse. Il insista. Encore le même silence. L’inquiétude commença alors à gagner notre gérant. Il appela de l’aide et ensemble, ils forcèrent la porte et découvrir une scène pour le moins inhabituelle.

L’homme était affalé sur le lit, torse nu et vomissant du sang et incapable de parler. Vite, les Employés de l’hôtel alertèrent le commissariat de police de l’Hippodrome lequel appela les services de la protection civile. L’ambulance arriva quelques minutes plus tard et le malheureux fut évacué sur une structure hospitalière…

Au moment où nous mettions sous presse, son état ne s’est pas amélioré.

Ses parents ont récupéré ses affaires personnelles et restent encore à son chevet et évitent, pour l’instant de demander plus. La jeune fille elle, est toujours introuvable. Le couple ou l’un deux serait-il marié ?

Qu’est-ce qui a donc provoqué cet étrange malaise chez l’homme ?

Pourquoi la fille est-elle sortie presque dans la précipitation ? Une tentative d’empoisonnement donc de meurtre ? Un gaz nocif ? Le mystère est total !

De l’avis d’impudiques détenteurs des sciences occultes, la victime aurait certainement léché et aspiré une partie obscure du corps de la jeune fille. Des maris jaloux, disent-ils, y enfouissent souvent des poisons dont ils sont seuls à détenir l’antidote.

Le mystère reste en tout cas, total.

A suivre ? Hum !

Bamanaden journal Kojugu Kelebaa

