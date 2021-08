Kéniéba: deux morts dans l’effondrement d’un immeuble

L’effondrement d’une maison à étage à Kéniéba, région de Kayes, le 5 août 202,1 a causé la mort de deux personnes et des blessés, selon une source administrative contactée par nos soins. C’est suite à une forte pluie de plus de 100mm dans la ville que le drame est survenu.

Les premières informations qui ont circulé sur ce drame ont fait état de l’effondrement d’une salle de classe sur des élèves alors qu’il s’agissait plutôt d’une maison à étage (en chantier) appartenant à un particulier de Kéniéba.

« Les gens aiment trop mentir. C’est plutôt une maison à étage mal construite qui s’est effondrée sur des gens à cause de la forte pluie que nous avons reçue ici. Nous avons enregistré plus de 10o mm de pluies le mercredi 5 août 2021. C’est suite à cela que l’étage en question en chantier s’est effondré sur les personnes qui étaient dedans et dans les environs », nous a révélé une source administrative de Kéniéba.

Selon cette même source, les victimes sont des enfants et d’autres personnes qui se trouvaient au bord et à l’intérieur de la maison au moment de l’effondrement. L’incident a causé, selon elle, deux morts et 5 blessés, dont 3 graves qui ont été immédiatement secourus par la Protection civile et amenés au centre de santé de Kéniéba.

Selon nos informations, c’est aux environs de 8h que le drame s’est produit. Il s’agit selon nos sources d’une maison en chantier appartenant à la famille Keïta. L’immeuble en question est situé non loin du grand marché de Kéniéba.

M.Dolo

