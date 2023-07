Il a tiré sur un conducteur de mototaxi pour prendre son moteur à deux roues. Peu de temps après l’opération, il a été coincé et interpellé par la police et renvoyé devant un juge

Les policiers sont déterminés à faire en sorte que la peur change de camp, afin que les habitants puissent librement vaquer à leurs affaires dans la cité. D’où la multiplication des cas d’interpellations de bandits de grand chemin et autres trafiquants de drogue à travers la capitale et ses environs. C’est ainsi que la semaine dernière, le commissaire principal, Bakary Coulibaly et ses hommes du commissariat de police de Korofina ont mis fin aux agissements malsains d’un braqueur hors paire qui a longtemps coupé le sommeil des conducteurs de mototaxi.

En possession d’une arme à feu, cet individu a été coincé et interpellé par les limiers dans le quartier Banconi en Commune I du District de Bamako.

Selon nos sources, tout est parti de l’exploitation des renseignements que l’Unité de recherches avec à sa tête l’adjudant-chef Fousseyni Sangaré et ses éléments avaient en leur possession. Avant de mettre le grappin sur ce bandit, les limiers ont reçu des échos sur un cas de braquage qui venait de se dérouler quelques heures plus tôt. Ces faits s’étaient passés aux environs de 01 heure 30, nuitamment à Banconi Kénébani, dans des secteurs de ce vaste quartier populaire de la capitale.

Une fois informés, les limiers qui étaient déjà sur le qui-vive n’ont pas perdu de temps pour rallier le secteur concerné. À leur arrivée, ils n’auront pas de difficulté à coincer et interpeller le suspect avec la collaboration de la population. Résultat de l’approche de « police de proximité renforcée », initiée depuis un bon moment par le département de tutelle.

Suffisamment de preuves réunies – Une fois mis hors d’état de nuire, le malfrat a été conduit au commissariat pour y être entendu. Au cours de son audition, il n’a pas cherché à se défausser. Il a même collaboré avec les enquêteurs et a dénoncé ses complices. Sans donner plus de précision. Nos sources ont expliqué que quelques instants plus tard, les policiers ont perquisitionné son appartement sensé être son lieu de travail.

Là, ils ont mis la main sur un pistolet automatique de fabrication artisanale amélioré avec son chargeur garni de 7 cartouches.

Selon les renseignements, le bandit dont ils ont tût l’identité, avait tiré sur sa victime avant de lui arracher son engin à deux roues. Les preuves étaient suffisantes pour renvoyer le dossier au parquet du Tribunal de grande instance de la Commune I du District de Bamako.

Il doit répondre aux infractions relatives à la détention à « association de malfaiteurs, braquage et illégal d’arme à feu ».

Les autorités policières ont saisi l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration pour aider la police à mener à bien ses missions.

Tiedié DOUMBIA

Commentaires via Facebook :