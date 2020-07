Lutte contre le trafic de drogue et produits assimilés : 561 briques d’herbes de cannabis saisies par le Commissariat de Kalabancoro

Le Commissariat de police de Kalabancoro dirigé par le Commissaire divisionnaire de police Amara Doumbia vient de réaliser une très belle prise, à travers la saisie de 561 briques d’herbes de cannabis pour une valeur marchande de plus de 22 millions Fcfa.

De sources policières, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2020 dernier aux environs de 23 heures, la Brigade de recherches du Commissariat de police de Kalabancoro a reçu des renseignements d’un de ses informateurs de la présence d’une importante quantité de produits stupéfiants dans un véhicule. Ainsi, les éléments du poste de Police de Niamana (sur la route nationale N°6), ont été mis à contribution afin d’intercepter au niveau du parc à bétail le camion immatriculé AX 1253 MD. Sentant l’étau se resserrer autour d’eux, les occupants de l’engin n’ont eu d’autre choix que de prendre la clef des champs, en abandonnant le véhicule et son chargement sur place. Selon nos sources, les vérifications révèleront que le camion en question était effectivement bondé d’herbes de cannabis.

Aussitôt, l’engin a été conduit au Commissariat de Kalabancoro avec son contenu et une fouille minutieuse a permis de retrouver 561 briques d’herbes de cannabis, soit 1,22 tonne dont la valeur vénale est estimée à 22 440 000 Fcfa, dissimilées dans un compartiment bien aménagé et isolé par des contreplaqués pour la circonstance.

Il convient de noter que deux autres plaques d’immatriculation, notamment AM 7857 MD et BA 8054 MD ont été retrouvées à bord du véhicule saisi. Aussi, toutes les saisies ont été mises à la disposition du Parquet de la commune V du district de Bamako aux fins de droit.

Boubacar PAÏTAO

