Mali : Koulouba : Deux braqueurs interpellés par les patrouilleurs

Nous les désignons X et Y. Ces deux individus viennent d’être déférés au parquet du Tribunal de la Commune III du District de Bamako pour vagabondage et détention illégale d’arme. Ces deux individus sont connus pour avoir longtemps troublé la quiétude des populations de Koulouba et ses environs.

Ils ont été alpagués à la suite d’une patrouille pédestre initiée par le commissariat de police de Koulouba dirigé par le commissaire divisionnaire Santigui Kamissoko et son adjoint Abdoulaye Diabaté.

Sur la base de renseignements bien fournis, les éléments du commissariat de police cité ont effectué une décente pédestre dans les alentours de l’École Fondamentale du secteur et de du CHU Point G. C’est là où ils ont interpellé les deux suspects. Ces derniers étaient en possession d’une arme à feu de fabrication artisanale et d’un couteau.

Ils ont été immédiatement conduits dans les locaux du commissariat de Koulouba pour y être distribués. Ils ont reconnu être des braqueurs qui recherchaient une proie au moment de leur interpellation.

Leurs dossiers ont été diligentés et transférés au parquet du Tribunal grande instance de la Commune III du District de Bamako. Ils ont, par la suite, été placés sous mandat de dépôt. Une enquête a été ouverte dans l’espoir de mettre la main sur d’éventuels complices qui écument le secteur.

Comme elles l’ont toujours fait, les autorités policières exhortent la population à plus de vigilance et à plus de collaboration pour débarrasser les quartiers des bandits de grand chemin.

Tiédié DOUMBIA

