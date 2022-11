– Quatre ravisseurs ont été arrêtés dont un Franco-sénégalais, deux Français et un Franco-malien selon le ministre de la Sécurité

Dix otages maliens, dont trois femmes et six enfants, retenus en captivité depuis le 18 novembre courant par un groupe de criminels et de narcotrafiquants à Bamako, ont été libérés des mains de leurs ravisseurs, par une unité spéciale des forces de sécurité, dimanche soir, a annoncé le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, ministre malien de la Sécurité et de la protection civile.

Selon la même source, quatre ravisseurs ont été arrêtés lors de l’opération de libération d’otages, dont un Franco-sénégalais, deux Français et un Franco-malien.

« Le ministre de la Sécurité et de la protection civile informe l’opinion nationale et internationale que ce jour 27 novembre 2022 vers 17h30, une unité spéciale des forces de sécurité est intervenue pour libérer des otages et appréhender les membres d’un groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient à Missabougou, non loin de l’hôpital du Mali », a déclaré le ministre de la sécurité.

D’après le communiqué « cette opération, menée sur la base de renseignements minutieusement exploités, a permis de libérer dix (10) otages dont trois 3 femmes et 6 enfants et d’arrêter quatre (4) criminels dont un Franco-sénégalais, deux Français et un Franco- malien ».

En effet, dit le ministre « depuis le 18 novembre 2022, des membres d’une famille avaient été enlevés par ces preneurs d’otage, moyennant, soit le paiement d’une rançon de 900 millions de Franc CFA ou, à défaut, donner des informations permettant de localiser la cocaïne récemment interceptée par les Douanes maliennes ».

Daoud Aly Mohammedine rassure que « les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce réseau criminel ainsi que les complices », avant d’inviter « la population à vaquer à ses occupations quotidiennes et l’exhorter à collaborer davantage avec toutes les forces de défense et de sécurité ».

