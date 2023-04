N’GOLONINA : Le voleur de charbon de bois pris la main dans le sac

O. Konaté est un jeune homme d’une vingtaine d’années qui vient d’être déféré au parquet pour vol de sacs de charbon. Le garçon s’était spécialisé dans cette activité lugubre.

Il avait longtemps troublé la quiétude des populations de N’Golonina en Commune II du District de Bamako et ses environs. Toute chose a une fin, dit-on. Le malheureux garçon a été alpagué par les policiers du commissariat de police de Quinzambougou que dirige le commissaire divisionnaire, Amadou I. Balobo Maïga. Son interpellation est survenue à la suite du dépôt de la plainte d’une vendeuse de sacs de charbon de bois.

La plaignante est une vendeuse de brochettes à N’Golonina. Dans le cadre de cette activité, il lui arrive de stocker des sacs de charbon de bois non loin de son lieu de commerce. C’est ainsi qu’elle a été victime du vol de 19 sacs de charbon, sans qu’elle puisse se donner la moindre explication. En plus d’elle, plusieurs autres voisines avaient été victimes de larcins. Malheureusement, c’est au cours d’un de ses forfaits que le jeune homme a été aperçu par des voisins qui ont alerté la plaignante et le garçon a été coincé et interpellé par la police.

Auditionné, il a reconnu l’entièreté des faits à lui reprochés. Cependant, il s’est défendu n’avoir volé qu’un sac, au lieu de 19. Selon la plaignante, un sac de charbon coûte 3.500 Fcfa. Ainsi la dame a réclamé le paiement de 66.500 Fcfa. Le dossier du voleur a été transféré devant le parquet du Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako.

Tiedié DOUMBIA

