PMU-Mali : Bintou brise le rêve de son mari de devenir millionnaire à cause de 25 Fcfa pour acheter du piment

Lisez avec modération ce fait divers sur un grand parieur de PMU-Mali qui a vu son rêve de devenir millionnaire brisé à cause de son épouse. Le choc fut tellement difficile pour lui qu’il a failli en devenir fou. Il s’agit d’une histoire drôle et triste.

Idrissa est un jeune homme qui a une passion fou pour les jeux du hasard. On dit de lui qu’il ne rate aucune occasion pour tenter chance soit au casino, soit dans un espace de course en direct. Dès fois, la chance lui sourit assez bien et parfois il rentre carrément ruiné. En effet, rêvant de devenir coûte que coûte millionnaire, notre grand fidèle parieur avait pris l’habitude de prendre régulièrement un billet de janvier à décembre.

C’est son épouse Bintou qui s’en occupait pour lui. En effet, cette dernière, après l’achat des condiments pour le repas du jour, concluait toujours par la prise du fameux billet. Ce manège a duré plus de 3 ans, mais jamais le billet d’Idrissa n’a gagné, ne serait-ce que dans le désordre. Pourtant, il continuait toujours à remettre à Bintou le montant qu’il faut pour l’achat du ticket qui devait un jour faire de lui un millionnaire.

D’ailleurs, il disait régulièrement à son épouse que le jour où son fameux billet sera gagnant, il sera riche et même très riche.

Un jour, après avoir acheté les condiments, Bintou se rend compte qu’elle avait oublié le PIMENT. Pourtant, elle n’avait que l’argent de son mari qui devait servir à payer son billet. Cependant, vu que l’exercice avait duré plus de 3 ans sans succès, elle va donc décider d’acheter 25 F CFA DE PIMENTet de garder le reliquat. Pourtant, elle ne devrait pas. Car, c’était le grand jour qui devrait voir son mari devenir millionnaire.

Et juste après la course des chevaux Idrissa est rentré en tout allure à la maison et en chantant. “Bintou, je suis devenu millionnaire. Notre pauvreté n’est plus qu’un ancien souvenir”, disait-il tout heureux.

Dans la foulée Bintou était prise de panique et ne savait pas quoi dire à son époux. Cependant,elle finit par lui expliquer qu’elle avait acheté 25 F CFA DE PIMENT et qu’elle n’avait donc pas pu prendre le billet. Idrissa a failli faire une crise cardiaque. Il pleurait à chaudes larmes et en voulait terriblement à son épouse. Il prendra la rue et sur son chemin chaque fois qu’il rencontrait une personne (y compris des inconnus), il lui posait la question suivante : est-ce que le fait de ne pas mettre du piment dans un repas pose problème ?

Le choc fut tellement difficile à supporter, qu’Idrissa sera admis dans un centre spécialisé pour y recevoir les soins. De nos jours, il a complètement récupéré. Cependant, depuis lors, il a juréde ne plus jamais consommer du piment dans sa vie. Il en est même devenu allergique et ne veut pas qu’on prononce le mot ‘’PIMENT’’ en sa présence.

D Kantao

