B.D alias ‘’Bah’’ est un redoutable braqueur, spécialisé en vol qualifié. Pour cela, le 10 février dernier vers 1h du matin, il a été coincé par la Brigade Anti-Criminalité (BAC) au cours d’une patrouille avant d’être mis à la disposition du Commissariat du 3ème Arrondissement. N’évoluant pas seul au sein de la pègre bamakoise, Bah a balancé ses complices que sont : S.D appelé ‘’Ba Solo’’ et B.S. Ils sont tous actuellement à la MCA depuis le vendredi 11 pour Association de malfaiteurs, vol qualifié et détention d’armes blanches.

En effet, les faits se sont produits le 10 février dernier vers 1h du matin au niveau de l’Espace Orange-Mali de l’Hippodrome, lorsque la BAC a surpris deux individus sur une moto Djakarta. Quand ceux-ci ont aperçu les policiers, ils ont pris la fuite. Dans cette fuite, l’un a pu s’échapper, mais l’équipe de patrouille a pu immobiliser l’autre avant de le conduire à la Brigade de Recherches du 3ème Arrondissement dirigée par Lieutenant Boubacar Aw. On peut dire que la moisson fut bonne, car celui qui a été chopé est un récidiviste notoire reconnu dans le domaine de braquage, dénommé par les initiales de son identité B.D dit ‘’Bah’’.

A cet effet, après avoir reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés, Bah s’est mis à dévoiler les noms de ses co-auteurs, S.D surnommé ‘’Ba Solo’’ et B.S, avec qui il avait l’habitude de commettre ses coups sales. D’ailleurs, ils font l’objet de plusieurs plaintes venant de leurs victimes pour vol qualifié notamment au quartier Moussabléntou et environs. Egalement, suite à une perquisition effectuée aux domiciles des mis en cause, le butin retrouvé passe de tout commentaire : 3 motos Djakarta, 9 téléphones portables de marques différentes, 3 machettes et 2 couteaux.

Aussi, B.D ‘’Bah’’ n’est pas un inconnu des archives judiciaires car condamné deux fois de prison ferme pour braquage par le Tribunal de Grande Instance de la Commune II.

Par ailleurs, il a avoué certains de leurs brigandages. «…..Nous avons dépossédé un citoyen de sa moto Djakarta que j’ai garée chez moi » révèle-t-il à la Police. Comme si cela ne suffit pas, il continue ses aveux en ces termes : « le 10 février 2022 vers 01 heure, nous sommes allés à Moussabléntou non loin de la Centrale Thermique Balingué on nous avons aperçu des apprentis chauffeurs qui gardaient les véhicules. Nous nous sommes approchés d’eux. Pendant que mon acolyte a brandi un couteau, j’ai plongé ma main dans ma poche, faisant semblant de dégainer une arme à feu. Nous avons menacé les apprentis en leur disant de mettre tous leurs biens à notre disposition. Par peur, ils se sont exécutés. Ils nous ont remis des téléphones portables. Nous avons fouillé dans les véhicules pour emporter des couteaux, des machettes et autres objets ».

C’est donc après ce forfait que ces délinquants seront lâchés par la Baraka. A savoir, au moment où ils sont sortis pour chercher à manger. « Chemin faisant, nous avons été intercepté par les éléments de la Brigade Anti Criminalité ‘’BAC’’. Après une course poursuite, nous avons été rattrapés par l’équipe de patrouille, laquelle nous a posé des questions sur la provenance de ma moto. Je les ai fait savoir que cette moto est la mienne. J’ai avoué que nous avons dépossédé une autre moto qui se trouve chez moi… » a dévoilé ‘’Bah’’.

En conséquence, B.D ‘’Bah’’ et sa bande S.D surnommé ‘’Ba Solo’’ et B.S ont été placés sous mandat de dépôt pour Association de malfaiteurs, vol qualifié et détention des armes blanches.

Par Mariam Sissoko

