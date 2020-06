Un policier impliqué dans le meurtre de George Floyd pris à partie dans un supermarché

C’est une vidéo qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Alexander Keung, l’un des quatre policiers qui a procédé à l’interpellation meurtrière de George Floyd le 25 mai dernier, a été confronté à une femme en colère qui l’a reconnu dans un supermarché du Minnesota.

La vidéo a été tournée dès le lendemain de la remise en liberté du désormais ex-policier de 26 ans, lorsqu’il faisait ses courses. “Vous êtes donc sorti de prison et vous faites vos courses confortablement dans Cub Foods, comme si vous n’aviez rien fait ?”, lui demande la femme très en colère, après que l’homme a reconnu qu’il était bien l’un des policiers accusés du meurtre de George Floyd. “Je ne dirais pas ‘confortablement’ mais plutôt pour acheter des produits essentiels”, répond alors l’ex-officier qui semble très embarrassé par la situation. Lorsque la personne qui filme lui dit qu’il ne devrait pas avoir le droit d’acheter des produits d’épicerie, sous entendu d’être en liberté sous caution, il répond : “Je peux comprendre cela. Je suis désolé que vous ressentiez ça.”

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab