C’est à l’Université Privée ‘’Roi Khaled Ben Abdoul Aziz’’ du Badialan I qu’a eu lieu la 3ème conférence-débat du Projet Inspirations des Manuscrits Anciens Pour la Réconciliation et la Paix de l’ONG SAVAMA-DCI dont l’objectif est de faire un plaidoyer et lobbying pour une appropriation des enseignements des manuscrits anciens dans le processus de réconciliation, de paix et de gouvernance au Mali. C’était le jeudi 10 mars 2022.

Cette conférence-débat a été animée par : Dr Mohamed Diagayété, Maitre de conférences et Dr Alfadoulou Abdoulahi, maitre-Assistant. Ils avaient à leur charge l’exposé de deux thématiques, dont la 1ère était : « Conseil éclairant sur la vilenie du conflit entre les croyants : les enjeux de la réconciliation et de la paix ». Et la 2ème : « Culture de la paix et esprit de tolérance en islam : vers la construction d’une paix durable ».

A savoir que le 1er thème est inspiré de l’ouvrage ‘’Conseil éclairant pour montrer la vilenie du conflit entre les croyants ‘’ de Elhadj Oumar Tall avec l’Edition critique et traduction en français par Pr. Dr Mahamoud Abdou Zouber et son équipe. Quant au 2ème thème, il est pensé de la base de l’ouvrage de l’ONG SAVAMA-DCI, intitulé ‘’Culture de la paix et esprit de tolérance en islam’’.

Dr Mohamed Diagayété, dans son intervention, a fait savoir que le manuscrit intitulé ‘’Conseil éclairant pour montrer la vilenie du conflit entre les croyants’’ est un ensemble de conseils par lesquels Al Hàjj Umar avait démontré ce que Dieu a prescrit à ses créatures en matière de réconciliation, d’amour, de concorde et du respect mutuel. A l’en croire, l’érudit Tall a expliqué aussi ce que Dieu leur a interdit, à savoir, la calomnie, la diffamation, le conflit, la sédition, l’agression et le fait de s’entretuer sans motif légal, car cela affaiblit les musulmans. Par-là , dira-t-il, cet érudit a invité les musulmans à se souder et à redresser leur rang pour faire face aux évènements de la vie, montrant ainsi qu’ils sont des frères et constituent un seul corps, dont le mal d’un membre est ressenti par tous les autres membres. Aussi, poursuit-il que l’ouvrage concerné a été écrit au sujet d’un grand conflit qui avait opposé le roi des pays Haoussa et celui de Bornou sur le bien-fondé de la guerre sainte contre des communautés ayant certains comportements et attitudes non conformes à l’islam.

A son tour d’exposer le 2ème thème, Dr Alfadoulou Abdoulahi, a tout d’abord défini les concepts ‘’Paix et Tolérance’’. Selon lui, la paix est un état d’esprit, un comportement, l’absence de conflits. Qu’elle ne se décrète pas, elle se construit et se cultive par des actes : d’éducation, de tolérance, de respect, de solidarité, des pratiques socioreligieuses…Egalement que la paix se traduit par la coexistence pacifique et un comportement de symbiose.

Parlant de la tolérance, il dira que cela est inséparable de la paix et fait essentiellement référence à la croyance religieuse. Pour cela, il s’est référé sur la définition de l’imam de la grande mosquée de Tombouctou, Abderrahmane Ben Essayouti qui dit : « La tolérance rejoint l’acceptation des uns et des autres par rapport aux confessions. Tombouctou est un exemple de tolérance religieuse. Malgré la suprématie de l’islam à Tombouctou, les minorités religieuses (catholiques, protestants et autres) exercent leur foi en toute liberté et quiétude. Le cas le plus expressif demeure celui du Père Dupuis Yacouba, un catholique qui s’est complètement intégré à la société traditionnelle tombouctienne au point de devenir un chef de konday (groupe d’âge traditionnel). Il épousa une Tombouctienne. Il est l’auteur d’un ouvrage très important sur tous les corps de métier de Tombouctou. Ce Père Blanc qui a été excommunié a toute sa place dans la société traditionnelle ».

Pour conclure, Dr Alfadoulou Abdoulahi soulignera que ce livre a mis en lumière les valeurs qui ont fait de Tombouctou, la cité des 333 saints, une référence de longue date dans la construction et le renforcement de la culture de la paix et de la tolérance. En s’appuyant, d’après lui, sur les manuscrits, la culture, les traditions, l’histoire, l’organisation et les pratiques sociales, la paix et la tolérance ont été appréhendées dans toutes leurs dimensions. Les études ont montré que notre société (Mali, Afrique) dispose de beaucoup de ressources comme les manuscrits à exploiter pour interroger notre passé et notre culture afin de résoudre nos problèmes contemporains.

Par Mariam Sissoko

