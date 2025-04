Activités et réalisations-phares du Menefp : Le Grand Oral de Mme Oumou Sall Seck

Dans le souci de bâtir une gouvernance de reddition de comptes, le ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, envisage de rencontrer régulièrement les hommes de médias.

Ainsi le 10 avril 2025, à la Maison de la presse, elle a animé sa première conférence de presse trimestrielle sur les actions majeures réalisées par son département au cours du premier trimestre 2025. C’était en présence de la présidente de la Commission en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Conseil National de transition, Me Kadidia Sangaré Coulibaly, et du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté.

«Nous devons travailler avec vous, car on ne peut pas se cacher à celui qui doit vous laver», a élucidé Oumou Sall Seck. «Cette conférence de presse trimestrielle est bien plus qu’un exercice de communication : elle est le symbole de notre volonté de gouverner dans la transparence, de rendre compte de nos actions et de renforcer la confiance entre le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le peuple malien, à travers vous ».

S’inscrivant dans cette logique, le premier responsable du département de l’entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle a brossé devant les hommes de médias, le bilan du 1er trimestre de l’année 2025 au sein de son département. Ce trimestre a été marqué par des avancées importantes, mais aussi par des défis notables.

« En effet, sur les 168 activités planifiées par l’ensemble des structures du ministère, 60% ont été réalisées, 25 % sont en cours d’exécution, et 15 % restent à lancer, souvent en raison de contraintes logistiques», a résumé la ministre Oumou Sall Seck.

A l’actif du ministère, on peut noter l’ouverture de nouveaux centres de formation professionnelle à Sikasso et Markala ; la certification de 554 jeunes apprentis dans plusieurs régions du pays dans des domaines allant de la mécanique au maraîchage, le soutien à l’insertion de groupes vulnérables, notamment les femmes rurales, les personnes en situation de handicap et les jeunes sans emploi, la Construction et réhabilitation de centres de formation à Badougou-Djoliba, Dioïla, Fana, Yanfolila, Yangasso et Kimparana.

À cela s’ajoutent également, la formation effective de 40 migrants de retour au bercail, le lancement de programmes innovants comme l’Opération Permis de Conduire à Gao, l’octroi des kits d’insertion pour les jeunes formés et des dotations pour les femmes en transformation agroalimentaire.

Selon la conférencière, l’élaboration de la Stratégie Nationale de la Transformation Digitale du système d’enseignement de la formation technique et professionnelle a été également possible. Elle a évoqué « l’opérationnalisation du Projet FIER II, avec l’appui du FIDA pour la formation professionnelle, l’insertion et l’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, pour un montant de 100 millions USD (soit 59,5 milliards FCFA), avec un objectif de 60 000 jeunes bénéficiaires, dont 40 % de femmes ».

Ce n’est pas tout, le ministre a également salué « le renforcement de l’employabilité de 5 000 jeunes diplômés, à travers leur immersion dans les services publics et parapublics dans le cadre des 13ᵉ et 14ᵉ Programmes de stage de formation professionnelle de l’APEJ ».

La ministre Oumou Sall Seck a souligné l’élaboration d’un Programme à Impact Rapide conforme aux orientations du Président de la Transition, Chef de l’État. «Ce programme vise le développement des activités génératrices de revenus et la création d’opportunités d’emplois dans toutes les régions du pays afin de lutter contre la pauvreté ».

Politique proactive et agissante, Perspectives ambitieuses

A en croire la ministre Oumou Sall Seck, «nous avons une politique nationale de l’emploi qui tient bon pour le moment ». En atteste, la réponse stratégique récente du gouvernement, face aux jeunes qui ont perdu leurs emplois notamment du fait des choix souverains opérés par notre pays. Ainsi, s’il est bon de savoir que 3264 jeunes ont perdu leur emploi à cet effet. Il est aussi opportun de souligner la réactivité du gouvernement pour désamorcer une situation chaotique. «Ce sont des jeunes qui avaient contracté des prêts auprès des banques. Nous sommes à 85% de remboursement de ces prêts grâce à l’accompagnement du gouvernement », s’est réjouie Oumou Sall Seck.

Pour les perspectives, il sera question de la « poursuite » des missions de terrain à Mopti, Tombouctou et dans d’autres régions, la construction d’un Centre de Formation à Kidal dédié aux métiers de l’artisanat, le renforcement de la formation en énergies renouvelables pour les jeunes. Cerise sur le gâteau, une opportunité de formation en Chine dès l’année académique 2025–2026 leur sera offerte, fruit d’une coopération stratégique avec Pékin. « Cette initiative s’inscrit dans les hautes instructions de Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, pour le renforcement de la formation professionnelle et technique », a appuyé la ministre Oumou Sall Seck.

Par Ousmane Tangara

Respect de la parole donnée !

Le 13 décembre 2024, le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté appelle la ministre Oumou Sall Seck au cours d’une session de renforcement de capacités des hommes de médias à instaurer un cadre de partage des réalisations de son département avec l’ensemble de la presse.

Mme Oumou Sall Seck prend l’engagement de donner une suite favorable à sa demande. Et voilà la première édition de la conférence de presse du département en charge de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle !

