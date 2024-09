ANPE : Une quarantaine d’agents mieux formés pour servir les usagers !

L’atelier de formation des agents de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) sur le thème “les missions et les offres des services de l’ANPE et son plan stratégique de développement PSD” s’est tenu hier mercredi 18 septembre 2024 à son siège. C’était en présence du directeur général de l’Agence, Ibrahim Ag Nock, le chef du département statistique, Modibo Koly Kéïta, ainsi que des participants. L’objectif général de ladite session de formation est de renforcer les capacités des participants dans la maîtrise efficace des missions et les offres de services de l’ANPE et son PSD.

D’entrée de jeu du chef du département statistique de l’ANPE, Modibo Koly Kéita, formateur a expliqué que cette formation est un transfert de connaissances axé sur la stratégie centrale de l’ANPE, ajoutant que les objectifs spécifiques de la formation visent à permettre aux participants de maîtriser les missions et les offres de services de l’ANPE, maîtriser les techniques d’enregistrement des demandes et offres d’emplois, mettre en relation et connaître le plan stratégique de développement.

Aux dires du formateur, les résultats attendus sont, entre autres, la maîtrise des techniques d’enregistrement des demandes et offres d’emplois et la mise en relation des demandeurs avec les employeurs potentiels.

“La session de formation concerne une quarantaine de participants retenus de Bamako et ceux des directions régionales. L’atelier va durer trois jours”, a-t-il précisé.

Dans son allocution, le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, a indiqué que la formation du personnel est l’une des priorités de la direction générale de l’Agence nationale pour l’emploi. L’ANPE, a-t-il poursuivi, ayant pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi au Mali, a besoin à cet effet des ressources humaines compétentes. “C’est fort de ce constat que le développement des compétences est mis au cœur de la gestion de l’Agence, car une compétence renforcée à travers la formation est un moyen efficace pour maintenir les employés à jour. Comme disait un philosophe chinois que ‘l’apprentissage est un trésor Hawbot qui suivra son propriétaire partout'”, a-t-il dit. Et de dire que les connaissances acquises durant cette formation les accompagneront tout au long de leur parcours professionnel. “Cette formation est une richesse pour leur carrière. Vous maîtriserez davantage, entre autres, les techniques de procéder à la prospection, la collecte des offres d’emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi, l’information et l’orientation des demandeurs d’emplois approprier du Plan stratégique de développement (PSD) de l’ANPE”, a poursuivi le directeur général. Selon lui, pour répondre aux défis et enjeux multiples constatés en matière d’emploi au Mali, l’ANPE s’est bâtie autour d’un objectif de développement qui est de faire de l’ANPE, d’ici à 2025, un service public d’emploi performant pour la promotion de l’emploi et des compétences pour tous. Cet objectif, précisera-t-il, ne peut être atteint sans la maîtrise efficace de ses missions et offres de services par le personnel.

“A la fin de cette formation, je suis convaincu que votre connaissance et votre capacité de travail seront améliorées”, a conclu le directeur général.

Aoua Traoré

