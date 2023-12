Centre de Formation Professionnelle de Sénou : L’Ambassade de chine au Mali offre des équipements pédagogiques

Le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Sénou a réceptionné le lundi 11 décembre 2023, un important lot d’équipements pédagogiques en réfrigération et climatisation, un don de la République Populaire de Chine qui a été remis symboliquement à Mme le ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayoko, Aminata Traoré par l’ambassadeur de Chine au Mali, son excellence, Chen Zhihong.

Au dire du ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, ladite cérémonie s’inscrit en droite ligne de l’atteinte des objectifs du centre, mais qu’elle constitue aussi une réponse aux préoccupations du Président de la Transition, Colonel Assimi Goita, pour la création de plus d’emplois pour les jeunes et bien au-delà préparer une jeunesse capable de relever le défi d’une main-d’œuvre de qualité bien adaptée aux besoins de l’économie nationale. Exprimant sa gratitude à la République Populaire de Chine pour la construction et l’équipement du centre, qui selon le ministre va considérablement améliorer la qualité de la formation professionnelle. Plus loin, Mme le ministre a exhorté l’administration, les apprenants et les usagers du centre à faire bon usage des équipements offerts et de tout le patrimoine dont ils ont la responsabilité. Aussi, elle a souligné la nécessité de l’implication des associations de professionnelles de froid-climatisation dans les formations en utilisant ces équipements, pour une meilleure prise en compte des besoins de formation des entreprises.

Au dire de son excellence, Chen Zhihong, ce don est constitué d’équipements pédagogiques en réfrigération et climatisation offert par l’ambassade de Chine afin d’aider le centre a surmonté les difficultés d’enseignements et à parvenir à un meilleur développement. « Cela témoigne de l’amitié traditionnelle entre nos deux pays et reflète également notre soutien aux efforts actifs des amis maliens dans la résolution du problème… », a-t-il expliqué. Tout en soulignant que la Chine apprécie beaucoup le Centre de Formation Professionnelle de Sénou, fruit de la coopération amicale entre les deux pays. Selon l’ambassadeur, elle est disposée à travailler mains dans la main avec le Mali pour fournir à ce centre tous les soutiens possibles et de contribuer davantage au développement économique et social du Mali.

Opérationnel depuis janvier 2021, au dire du directeur général du CFP de Sénou, Djibrila Moussa, ce centre est aujourd’hui, un centre de référence qui a été construit avec l’aide de la Chine, à hauteur de 10 milliards de franc cfa dont 1 milliard de contribution de l’Etat malien. Le centre a déjà formé plus de 250 apprenants et en cours, il y’a aussi 250 apprenants qui sont en formation. Ainsi, l’objectif de ce centre est la qualification de la main-d’œuvre et la réduction de la demande en compétences étrangères dans les 11 filières de formation retenues dans le secteur des BTP.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :