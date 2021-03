La conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) apporte son expertise au Mali avec le renforcement des capacités des acteurs en charge de la mise en place des indicateurs et de l’élaboration des tableaux de bords actuariels de la Caisse malienne de la Sécurité Sociale.

Cette formation était au cœur d’un rencontre qui a réuni hier lundi à Bamako le personnel de la CMSS, le représentant de la CIPRES et le secrétaire général du ministère de la Santé. Le Mali, à l’instar des pays de la sous-région, a intégré le portefeuille de la CIPRES en 2016 pour améliorer davantage sa gestion. Une intégration que le représentant de la CIPRES, Parfait Zozan, a saluée en rappelant la mission de cette organisation. Laquelle vise à œuvrer à l’harmonisation des dispositives législatives et réglementaires applicables aux organismes de prévoyance sociale, de contrôler et d’assurer un appui-conseil pour l’optimisation de leur fonctionnement. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission d’appui-conseil, poursuit Parfait Zozan , la CIPRES a noué un partenariat avec l’Institut National d’Assurance Mali de Belgique pour améliorer la capacités des OPS sur le pilotage actuariels de la sécurité.

En saluant ce partenariat, le secrétaire du général du Ministère de la Santé, Aly Diop, a indiqué que la majorité des organismes de la CIPRES reconnaissent des difficultés à mettre en place correctement le pilotage actuariel des branches et des régimes gérés.

Visiblement constante d’avoir faire bénéficier son personnel à ce projet de la CIPRES, la directrice de la CMSS a laissé entendre que cette formation fera des jours pour ses structures. « Ca nous permet de piloter la CMSS et d’assurer la pérennité des tableaux de bords des régimes que nous gérons », a-t-elle expliqué, ajoutant que c’est toute personne de la Caisse malienne de la Sécurité sociale bénéficiera de cette formation.

Au sortir cette formation, tous les participants seront outillés sur les techniques d’analyses des indicateurs de gestion, et sur comment faire les prévisions budgétaires. En outre, leurs capacités seront renforcées sur les indicateurs actuariels pertinents pour la gestion de la CMSS, sur le tableau de bord macro-diagnostic de gestion des risques par branche et micro explicatif sur la gestion par prestation ainsi que les techniques de réalisation d’un tableau actuariels.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

