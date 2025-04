Ouvert depuis le jeudi passé à Bamako, les ateliers de formation des journalistes sur la communication en situation de crises dans la valorisation des compétences professionnelles des jeunes et des femmes permettent de renforcer l’autonomie des communautés affectées par le conflit.

En collaboration avec l’Unité de Gestion du Projet de Promotion de l’Accès au Financement, de l’Entreprenariat et de l’Emploi au Mali (PAFEEM) , établie par le Ministère de l’Économie et des Finances pour superviser l’exécution du projet, l’UNICEF a proposé de former un réseau de 140 journalistes spécialisés en communication en situation de crise. Des ateliers de deux jours seront organisés à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao, les zones ciblées par le projet PAFEEM.

Pour le représentant adjoint par intérim de l’Unicef au Mali, Thierno Abdoul Bah dira, à l’entame des propos, que cette formation vise à renforcer les compétences des journalistes afin qu’ils puissent concevoir et mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces dans les zones les plus affectées par le conflit. En clair, ces ateliers permettront aux participants d’explorer des thématiques essentielles telles que l’utilisation appropriée des réseaux sociaux, le traitement de l’information en période de crise et la promotion de la cohésion sociale. Intervenant le dernier à son tour, le représentant du ministre de l’Economie et des Finances, Alssouna Barry, soutiendra que l’initiative est une occasion pour les journalistes de rencontrer les bénéficiaires du projet PAFEEM, d’échanger avec eux et de documenter l’impact du projet sur leur quotidien. Il a rappelé que le PAFEEM a pour rôle de soutenir les efforts du gouvernement malien à faire face aux défis de l’inclusion financière, du financement des micro-moyennes et petites entreprises et de la création d’emplois.

Durant deux jours, les sessions seront animées par des experts en communication, incluant des représentants de la Haute Autorité de Communication du Mali, de l’Agence Malienne de Presse et de Publicité, ainsi que de la Maison de la Presse, sans oublier des spécialistes en vérification de l’information sur les réseaux sociaux.

Au rappel, le PAFEEM a été mis en place à travers un accord de financement signé le 20 avril 2021 entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale de Développement (IDA-Banque mondiale), pour un montant global de 60 millions de Dollars US soit environ 35 milliards FCFA dont la moitié sous forme de prêt et l’autre moitié en don. D’une durée de cinq ans, sa mise en œuvre est soumise au respect des normes environnementales et sociales nationales.

Siaka Diamoutènè/Maliweb.net

