Formation : Le ministre Mohamed Salia Touré lance un projet structurant

Financé par le FAFPA, ce projet a été officiellement lancé par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle le week-end dernier, à Koulikoro. Mohamed Salia Touré estime que ce projet jouera un rôle déterminant dans la qualification et l’insertion de la population active.

Selon le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ce projet de formation structurant et spécifique vise à améliorer les compétences opérationnelles des adhérents de l’association Benso en apiculture et contribue favorablement à assurer la passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle. Aux dires du ministre Touré, le renforcement des capacités dans le domaine de l’apiculture offre des perspectives d’emploi et d’auto emploi aux actifs et à beaucoup de jeunes pour la plupart des cas sans qualificatif préalable.

Le patron du département de l’Emploi et de la Formation professionnelle a aussi invité l’ensemble des partenaires du Mali à s’investir davantage dans la formation professionnelle. Car selon lui, c’est à ce prix et seulement à ce prix que le Mali et ses partenaires pourront relever les défis de productivité de la main d’œuvre, de l’emploi, de la compétitivité et de la croissance. Il a enfin réaffirmé l’engagement sans faille de son département à jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la réalisation d’actions de formation susceptibles de relever le défi de la compétitivité et de l’emploi.

Organisé par l’ONG Benso et financé par la FAFPA, ce projet touchera prêt de 200 participants.

André Traoré

