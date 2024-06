Le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, BAGAYOKO Aminata TRAORE a présidé, la cérémonie de lancement officiel du Programme de Mobilisation des Compétences de la Diaspora pour l’Emploi au Mali (PMCDE), ce vendredi 14 juin 2024, à Bamako.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le représentant du Maire de la Commune III du District de Bamako s’est réjoui du choix de sa circonscription pour abriter cette importante rencontre.

À sa suite, le Coordinateur National du PMCDE a présenté ce programme ambitieux et innovant, suivi d’une vidéo sur l’ossature du programme, depuis la mise en place d’un comité technique et scientifique regroupant les départements ministériels concernés et les partenaires techniques et financiers, d’une tournée dans la diaspora, l’adhésion de nos compatriotes jusqu’à sa concrétisation.

Le chef du Bureau de l’UNESCO dira que la concrétisation de ce programme est le fruit d’un long processus que son organisation a soutenu.

Quant au représentant de l’UNFPA, il encourage et soutient ce programme qui cadre avec l’opération permettant de conduire des jeunes et des femmes avec l’appui de son organisation.

Présent à cette cérémonie de lancement de la plateforme digitale, le Ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine a rappelé que le Mali dispose d’une importante communauté à l’extérieur dont le nombre est estimé à plus de 6 millions de personnes et jouent un rôle important dans le développement du pays. Il a indiqué également que cette cérémonie est l’occasion de rappeler l’importance de ce flux migratoire pour notre pays afin que dans une vision commune et une approche solidaire au sein de l’équipe gouvernementale, des actions robustes et vigoureuses soient identifiées et mises en œuvre en vue de mobiliser les compétences de la Diaspora pour l’Emploi au Mali, a-t-il poursuivi.

Prenant la parole en sa double qualité, du Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et Présidente de la cérémonie, Madame BAGAYOKO Aminata TRAORE a rappelé que l’ambition de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État « est d’accroître les opportunités de formation et d’emploi pour ces nombreux jeunes qui arrivent sur le marché de travail ».

Le Ministre BAGAYOKO Aminata TRAORE a rappelé que ce programme pilote, plus qu’un simple outil technologique, représente une vision, une ambition partagée par le Gouvernement et par toutes les forces vives, celle de faire de la Diaspora, un acteur clé du développement économique. Aussi, elle a indiqué que cette plateforme permettra de renforcer la visibilité du PMCDE -Mali qui se positionne comme un pilier du développement économique et d’opportunités de mentorat, de stages et d’emploi en invitant à s’inscrire sur la plateforme digitale. Toutefois, elle invite à une collaboration avec les Centres de Formation Professionnelle, pour adapter les programmes aux besoins actuels du marché de travail et à préparer les demandeurs d’emplois à des carrières prometteuses.

Par ailleurs, elle a remercié les systèmes des Nations Unies au Mali pour son appui constant en faveur de son Département à travers l’UNESCO, l’UNFPA et l’ONU Femmes.

Enfin, elle a décliné sa vision et rappelé les initiatives en cours notamment la conception d’une base de données sur l’emploi, l’élaboration de la Stratégie nationale de transformation digitale du système de l’enseignement, de la formation technique et professionnelle et du développement des compétences ainsi que l’élaboration d’une base de données des jeunes sortants des Centres de Formation Professionnelle.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

