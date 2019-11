Sous financement de l’USAID, le Groupe de Suivi budgétaire a organisé le 30 et 31 octobre 2019 à l’hôtel Olympe de Bamako un atelier de formation de deux jours sur le processus budgétaire national.

-Maliweb.net- Co-présidé par le ministère de l’économie et des finances et le président de la Commission finances de l’Assemblée nationale, cette formation a réuni des représentants de la société civile, des hommes de médias, les agents de la douane et d’autres acteurs sur le processus budgétaire national.

Durant deux jours, les agents du ministère des finances ont expliqué aux participants le processus du budget national. Le budget, document politique, est défini comme instrument de mise en œuvre d’un programme d’action politique. Il est le reflet financier des priorités gouvernementales au cours d’une année civile.

Le budget d’Etat est un acte de prévision et d’autorisation annuelle de recouvrement des impôts et de prise en charge des dépenses. Il est tout à la fois un document politique, juridique et financier.

Elaboré par le gouvernement, le budget est voté par l’Assemblée nationale dans le cadrage de la loi des finances. L’élaboration du budget se fait sous les contraintes des prévisions de croissance économique ; la prise en compte des critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO ; la prise en compte des engagements avec les partenaires techniques et financiers, bref le processus contient beaucoup d’étapes.

La compréhension du budget par les citoyens, les contribuables étant une des principes de la bonne pratique démocratique, c’est tout à l’honneur des initiateurs du présent atelier de mettre en lumière les différentes étapes du processus aux représentants de la société civile en guise de transparence.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

