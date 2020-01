Du 16 au 20 décembre 2019, s’est ténu à Bamako l’atelier de formation sur l’information climatique et météorologique. Initié par le projet de gestion des risques climatiques et d’inondations au Mali (PGRCI) à son siège à Kalaban Coura , l’atelier a regroupé plus d’une vingtaine de journalistes et communicateurs traditionnels.

Le projet de gestion des risques climatiques et d’inondations au Mali a été crée en vue de préserver des vies et des biens.

Au Mali, les aléas climatiques (sécheresses, inondations, vents violents, températures extrêmes entre autres) ont une incidence considérable sur le développement socioéconomique du pays. De tous ces aléas, ce sont les inondations nombreuses auxquelles le pays est confronté, qui provoquent d’importants sinistres et accentuent plus la vulnérabilité des populations. Face au constat de la faiblesse de l’information climatique, de la difficulté d’accès des populations à une information météorologique , le PGRCI a initié cette formation pour renforcer les capacités des journalistes partenaires dans le traitement et la diffusion de l’information climatique exacte à échelle réduite afin de mettre à la disposition des population une information climatique et météorologique fiable et adaptée à leurs besoins.

Ont pris part à cet atelier, des journalistes présentateurs du bulletin météo au niveau des radios partenaires des comités de veille ,de l’ORTM , ainsi que les journalistes des radios et télévisions couvrant les zones d’intervention du projet. Ont aussi participé à la formation des représentants du réseau des communicateurs traditionnels ( RECOTRADE ) membres des comités de veille du PGRCI.

Pendant cinq jours, les participants se sont familiarisés sur l’information climatique et météorologique, le bulletin d’information agro-hydro-météorologique ainsi que le bulletin hydrologique. Ils ont procédé à l’état des lieux de production et diffusion de l’information climatique et météorologique. Au cours de cette formation plusieurs communications ont été faites notamment sur les mots clés de la météo, la prévision météorologique exacte, l’échelle de prévision, la stratégie de diffusion de l’information météorologique .Ensuite, les concepts et mots clés de l’information hydrologique notamment la collecte et production de l’information sur la station hydraulique, le bulletin hydraulique hebdomadaire, le seuil d’alerte inondation et la stratégie de l’alerte inondation.

Une communication sur la réduction des risques de catastrophes, le système d’alerte précoce et la stratégie de gestion des catastrophes a été aussi faite aux participants.

Durant cinq jours, les participants se sont aussi familiarisés du lexique météorologique afin de mieux comprendre les termes employés par les métrologistes lors des différents bulletins météo. Une visite guidée dans les locaux de la direction générale de la météo a permis aux participants de savoir comment se fait la présentation du bulletin météorologique.

Il faut rappeler que le projet de gestion des risques climatiques et d’inondations au Mali d’une durée de cinq ans, intervient dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti plus les commune 1,2 et 6 du district de Bamako.

BREHIMA COULIBALY

Vert Info

