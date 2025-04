Le MENEFP dresse son bilan trimestriel : Oumou Sall Seck prépare un avenir pour les jeunes

Dans une démarche exemplaire de transparence et de recevabilité, le ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a présenté, jeudi 10 avril, son bilan trimestriel lors d’une conférence de presse riche en annonces. Une initiative applaudie par les professionnels des médias, et qui fait suite à une recommandation issue de l’atelier de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs, tenu en décembre 2024.

Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, a salué cette volonté d’échange ouvert, soulignant l’engagement de la ministre Oumou Sall Seck à instaurer un dialogue constructif avec les acteurs médiatiques.

La ministre Oumou Sall Seck a réaffirmé la détermination du gouvernement à œuvrer pour «une gestion transparente et efficace», mettant en lumière les réalisations concrètes en faveur de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Parmi les temps forts de ce trimestre, il y a l’inauguration des centres de formation professionnelle de Sikasso et Markala, accueillant 200 apprenants bénéficiaires d’une bourse présidentielle ; la remise de certificats à 554 jeunes formés dans divers métiers (BTP, coiffure-esthétique, élevage, agroalimentaire, etc.) à Gao, Mopti, San et Bamako ; le lancement du méga-centre de Mopti, un projet ambitieux de 20 milliards FCFA, doté de dortoirs de 200 lits. Il faut ajouter aussi la réhabilitation de six centres de formation, dont ceux de Badougou Djoliba et Yanfolila, et leur équipement en énergie solaire.

Des initiatives fortes pour l’autonomisation

Le ministère a également mis en œuvre des actions ciblées pour les femmes et les jeunes ruraux. On peut citer, entre autres, le soutien à l’insertion des femmes à Siby, Gao et Bourem, avec la distribution de kits d’équipement ; la formation de 40 migrants de retour en partenariat avec le Ministère des Maliens de l’Extérieur, dans des métiers porteurs ; le démarrage du projet FIER 2 (59,5 milliards FCFA), visant à former 60.000 jeunes ruraux dans les filières agricoles et artisanales.

Par ailleurs, l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) a, quant à elle, renforcé ses actions avec la sensibilisation de 4200 jeunes à l’entrepreneuriat. De même, l’extension du programme de stages professionnels, qui est passé de 500 à 2500 bénéficiaires.

En définitive, sur les 168 activités prévues, 60% ont été réalisées, 25% sont en cours et 15% restent à finaliser.

Les échanges avec les journalistes ont aussi porté sur des sujets clés : la mobilisation des ressources, la formation des professionnels des médias, et l’accompagnement des centres privés.

Ce bilan trimestriel témoigne de la dynamique engagée par le Mali pour valoriser le potentiel de sa jeunesse, pierre angulaire du développement national. Avec des partenariats solides et des programmes innovants, l’horizon est dégagé et l’avenir s’annonce prometteur.

M SANOGO

