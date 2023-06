Professionnalisation des jeunes du centre du Mali : Le Projes accompagne 120 jeunes

Dans le cadre de la mise en œuvre de son volet relatif à la formation, l’insertion socio-professionnelle et la promotion de l’entreprenariat locale afin de réduire le chômage des jeunes adultes, le Programme Jeunesse et stabilisation (projes), a décidé d’accompagner le Centre Ndomo de Ségou pour la formation et l’équipement de 120 jeunes originaires des régions de Ségou, San et Mopti dans les métiers traditionnels du textile.

Le lancement des activités relatives à cette formation a eu lieu le lundi 5 juin 2023 au centre Ndomo de Ségou dans la commune de Pelengana. La cérémonie, s’est tenue sous la présidence du représentant du gouverneur de la région de Ségou, Breima Ongoïba, du maire de la commune de Pelengana, du directeur du Centre Ndomo, Boubacar Doumbia, du président du Conseil régional de la jeunessse de Ségou, entre autres.

Financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et mis en œuvre par la GIZ le Projes, dans sa phase I, a pour objectif de promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique du Mali notamment dans les régions de Ségou, Mopti, San, Bandiagara et Douentza. Ainsi, le présent projet de formation de 120 jeunes dans les métiers du textile traditionnel s’inscrit dans le cadre de l’avenant accordé au Projes par l’Union européenne afin de soutenir le renforcement des zones d’influence des Pôles sécurisés de développement et de gouvernance (Psdg).

Les Psdg sont une initiative de l’Etat malien pour rétablir son autorité, mais également ses fonctions de pourvoyeurs de services aux cotés des collectivités locales. En appui donc des efforts consentis par l’Etat, l’Union européenne apporte un soutien multiforme pour l’atteinte des résultats assignés. A cet effet, l’UE à travers le Projes a lancé plusieurs projets dans les Psdg. A travers cette formation de 120 jeunes, le projes espère contribuer à la réduction du chômage des jeunes adultes dans les communes ciblées à savoir : Ségou, Mopti, San, Tominian, Timissa, Bénénan, Koula, Konna et Borondougou.

L’objectif est de favoriser la formation, l’insertion socio-professionnelle et la promotion de l’entreprenariat local afin de réduire le chômage des jeunes adultes dans ces régions. Ces jeunes seront formés dans les filières suivantes : 41 jeunes en filature pour une durée de 20 jours, 32 jeunes en tissage pour une durée de 2 mois, 47 jeunes en teinture naturelle bogolan. La mise en œuvre du projet, a été confiée au centre Ndomo de Ségou, une entreprise spécialisée dans l’utilisation des techniques traditionnelles de teinture naturelles sur le textile 100 % coton biologique et qui comptabilise plus de 20 ans d’expériences. Selon le coordinateur du Projes, Mohamed Sidibé, la sécurité à elle seule n’assure pas la stabilité et que nos cultures et nos traditions sont d’une valeur inestimable dans le fonctionnement de nos sociétés.

C’est pour cela, dit-il, l’Union européenne, à travers le Projes à la suite de nombreuses initiatives en faveur de nos populations, vient d’initier, à nouveau, un projet pour l’insertion socioprofessionnelle de 120 jeunes dans les métiers du textile traditionnel dans le cadre de la mise en œuvre de son avenant Psdg.

Dans son discours, le gouverneur de la région de Ségou, a fait savoir que cet appui de l’UE et du Projes qui vient en appui aux efforts du gouvernement, offre une opportunité aux jeunes bénéficiaires de partager leurs valeurs culturelles, traditionnelles afin de tisser des liens de fraternité allant même au-delà des murs du centre. Pour lui, les entreprises dont les jeunes seront propriétaires à la fin des formations seront des moyens de production et de création de valeurs qui contribueront à la réduction des effets néfastes de la crise sur cette frange si importante dans le développement et la stabilité de notre pays.

Le gouverneur a également remercié l’UE, la GIZ et le Projes pour tous leurs efforts en faveur des régions du centre du Mali. A ses dires, « depuis 2018, le Programme Jeunesse et Stabilisation n’a aménagé aucun effort pour nous accompagner dans nos efforts d’amélioration des conditions de vie de nos populations à travers la construction d’infrastructures socio-économique et culturelle de base, l’appui aux initiatives jeunes en faveur de la promotion de la paix, de soutien à l’insertion socio-professionnelle des jeunes etc. ». Toutefois, le représentant des autorités n’a pas manqué d’inviter les jeunes bénéficiaires de porter haut nos valeurs traditionnelles dans la transformation du coton dont le Mali est un producteur confirmé.

