Dès mon entrée en fonction, le 25 novembre 2024, j’ai tenu à accorder une place de choix aux échanges avec les actrices clés du développement de notre pays. C’est ainsi que, quelques jours plus tard, j’ai reçu la présidente du Réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali (REFAMP), Mme Maïga Sina Damba. Un premier contact qui a abouti à une promesse : leur rendre visite officiellement ! Promesse tenue ce 13 février 2025 !

Accompagnée de mon équipe, j’ai eu l’honneur d’être accueillie par ces femmes engagées, qui ont consacré leur vie au service du Mali. Un moment de partage, de reconnaissance et de synergies pour l’avenir. Elles seront désormais des partenaires consultatifs de mon département, car leur expérience est une richesse précieuse pour nos politiques d’entrepreneuriat, d’emploi et de formation professionnelle. Le même jour, j’ai eu l’honneur d’accompagner le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, à Ségou pour la réouverture du Stade Amary Daou entièrement rénové par le président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi Goïta. Un événement symbolique pour le sport malien et pour notre jeunesse.

Enfin, le 14 février 2025, j’étais représenté par le Secrétaire Général du Département, Monsieur Drissa Guindo, accompagné du chef de cabinet Monsieur Mahamadoun Sarré et des membres du cabinet ministériel à la 10e édition de la «Nuit de l’Entrepreneuriat national», un rendez-vous incontournable qui marque dix ans d’engagement et d’innovation au service de l’économie malienne. Cette année, un tournant majeur : l’événement devient officiellement le «Forum international de l’entrepreneuriat au Mali» (FIDEM) pour porter encore plus haut l’ambition entrepreneuriale de notre pays.

Notre engagement est clair : Encourager l’initiative privée, faciliter l’accès au financement, renforcer la formation et promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ! Ensemble, faisons avancer le Mali vers un avenir où chaque ambition trouve sa place et chaque projet a les moyens de réussir.

Mme Oumou Sall Seck

Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle

