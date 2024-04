Dans le cadre de la commémoration de la Journée des martyrs le 26 mars dernier, la Pyramide du souvenir a abrité un colloque sur la thématique : «Le renouveau au Mali : état des lieux et perspectives» sous la présidence du ministre Andogoly Guindo.

Le colloque avait pour but de présenter des travaux du comité scientifique sur les événements du 26 mars 1991, de faire l’état des lieux des réformes engagées et de proposer des pistes de solutions. Le ministre a, à l’entame de son discours, fait observer une minute de silence en la mémoire des personnes disparues au cours des événements de mars 91. Il a fallu que des hommes et femmes se sacrifient pour que s’ouvre l’ère démocratique au Mali.

Pour lui, c’est une date sombre dans l’histoire du Mali. «26 mars 1991-26 mars 2024, il y a 33 ans que le peuple malien écrivait son entrée dans l’ère démocratique par le sang de plusieurs de ses filles et fils…Une date capitale avec hélas, son souvenir de tristesses, sa part de sang et de larmes». A l’en croire, toutes les grandes nations ont traversé des moments difficiles.

La commémoration de la Journée du 26 mars 2024, poursuit le ministre Guindo, est un moment de recueillement, de reconnaissance et de souvenir, afin de pérenniser la mémoire de ces héros qui se sont donné corps et âme pour la naissance de la démocratie.

Le thème de cette édition : «Le renouveau au Mali : état des lieux et perspectives», cadre parfaitement avec la dynamique de la refondation du Mali lancée par les plus hautes autorités de la transition, a fait savoir le ministre. Ainsi ont été exposés par les panélistes et débattus avec intérêt par les participants plusieurs sous thèmes tels que la reconquête de la souveraineté nationale, le renouveau médiatique, le renouveau de la justice, le nouveau découpage territorial etc.

Broulaye Koné, Stagiaire

