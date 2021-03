Exposition photos sur le 30eme anniversaire du 26 mars 1991 : Un regard sur le passé

Le 26 Mars est la date qui marqué d’une pierre blanche un pan important de l’histoire de notre pays. A ce titre, elle mérite d’être célébrée en faisant abstraction des vicissitudes de la vie politique. C’est dans cet esprit que l’Agence malienne de presse et de publicité (Amap) se propose d’organiser une exposition photos sous le thème : “Un regard sur le passé” . Le vernissage est prévu le jeudi 25 mars 2021 au Musée national du Mali.

L’activité vise un devoir de mémoire et veut contribuer à une prise de conscience de l’importance de cette étape historique de la vie de notre pays.

Les résultats attendus de ce projet d’exposition sont, entre autres, la connaissance de l’esprit du 26 Mars 1991 par les Maliens; la connaissance des différentes étapes de la lutte pour la démocratie et la liberté; la connaissance de la culture de la paix et la cohésion sociale comme facteurs de développement durable et aussi une meilleure connaissance de l’Amap et ses photos.

Les activités au programme sont : Le vernissage au Musée national de l’exposition photos sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement; l’organisation de l’itinérance de l’exposition photos sur les places publiques et dans les établissements scolaires et universitaire et enfin la réalisation d’un catalogue.

L’exposition photo durera un mois, précisément du 25 mars au 26 Avril 2021. Après une semaine au Musée national du Mali, les photos seront exposées sur des places publiques et dans des établissements scolaires et universitaires.

