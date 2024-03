Le colonel Assimi Goïta a lancé cet appel lors d’une interview accordée à la presse après avoir déposé une gerbe de fleurs au monument des Martyrs. Il a saisi l’occasion pour féliciter et remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens pour leur résilience face aux multiples défis

26 mars 1991-26 mars 2024. Cela fait exactement 33 ans que notre pays a opté pour la démocratie, obtenue de haute lutte où certains compatriotes ont consenti le sacrifice suprême. Pour rendre hommage à ces «soldats de la démocratie», le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a déposé, hier dans la matinée, une gerbe de fleurs au monument des Martyrs.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, les présidents des institutions, des autorités administratives indépendantes, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays, les autorités administratives, politiques et traditionnelles du District de Bamako étaient tous mobilisés autour du chef de l’État pour être témoins de cet acte solennel. La cérémonie a aussi enregistré la présence de plusieurs acteurs des évènements de mars 1991 qui ont conduit notre pays sur la voie de la démocratie et du multipartisme.

À son arrivée, après le salut au drapeau et l’exécution de l’hymne national, le colonel Assimi Goïta s’est rendu directement au monument des Martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs sous la sonnerie aux morts de la fanfare nationale. Après cet acte solennel, le président de la Transition a accordé une interview à la presse où il a indiqué que c’est un devoir pour lui, en ce jour marquant le 33è anniversaire de la journée des martyrs, de rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l’avènement d’un Mali démocratique, prospère et juste.

Pour le colonel Assimi Goïta, au-delà de la célébration de cette journée, il s’agit en réalité de faire le bilan de la démocratie malienne après 33 années d’exercice. Selon lui, «cela nous permettra d’évaluer le chemin parcouru afin de se projeter dans l’avenir avec sérénité». Le chef de l’État a saisi l’occasion pour féliciter et remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens pour leur résilience face aux multiples défis tout en les invitant à s’unir davantage autour de l’essentiel qui est notre patrie.

La célébration du 26 mars de cette année coïncide avec le mois de ramadan qui est une période par excellence de grande consommation des produits de première nécessité, a souligné le colonel Assimi Goïta, qui a félicité le gouvernement et tous les opérateurs économiques pour avoir pris toutes les dispositions afin que ces produits soient disponibles au Mali et dans tous les marchés. Il a rendu grâce à Dieu et prié pour le repos éternel de tous nos martyrs.

Dieudonné DIAMA

