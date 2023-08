La direction nationale des domaines (DND) continue d’engranger les bons résultats en termes d’atteinte des objectifs de recettes à elle assignés. Pour le compte du deuxième trimestre de l’année en cours, elle vient d’établir un record de recettes de l’ordre de 101 654 098 740 F CFA sur un objectif de 93 223 834 400 F CFA, soit un taux de 109 %. Déjà, à la fin du premier trimestre 2023, elle avait réalisé un taux de 102 %.

Certes, la direction nationale des domaines est coutumière des bons résultats, mais cette nouvelle performance du directeur national Abdoulaye Dicko et son équipe ne saurait passer sous silence.

Le nouveau ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré, a donc tenu à saluer et à encourager la DND à travers une lettre de félicitations en date du 2 août 2023 dans laquelle il exprime sa profonde reconnaissance au personnel de la DND et à tous ses services et structures d’appui dans la mobilisation des recettes.

Dans sa correspondance, il exhorte le personnel à persévérer dans la dynamique de mobilisation des recettes pour l’atteinte des objectifs assignés à son département.Avec les impôts et la douane, la direction nationale des domaines est l’un des trois plus grands pourvoyeurs de recettes pour le Trésor public. Malgré une crise financière internationale aigue combinée aux effets de la crise de la Covid-19, les services des domaines du Mali réussissent chaque fois l’exploit de dépasser les attentes.

La dédicace au travail bien fait semble inscrite dans l’ADN du directeur Dicko et ses collaborateurs, qui honorent du coup la confiance placée en eux.

El hadj A. B. HAIDARA

