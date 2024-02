Assimi Goïta (Mali) : « Pas de repos tant que le territoire est menacé ! »

Le président de la transition et chef suprême des forces armées maliennes, le colonel Asimi Goita, a rencontré le chef d’état-major général des forces armées maliennes et le chef d’état-major des forces de défense et de sécurité le lundi 19 février 2024. Ce fut l’occasion de faire le point sur la situation sécuritaire tout en passant en revue la situation géopolitique régionale et internationale.

Le chef de l’État a donné des directives claires visant à atteindre les objectifs politiques et stratégiques fixés.

A cet effet, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a salué la “cohérence du système de défense et de sécurité” comme une priorité absolue pour les plus hautes autorités du pays et le peuple malien. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le peuple malien d’avoir accepté de donner un rôle important aux forces armées maliennes malgré les difficultés économiques auxquelles il est confronté.

Aujourd’hui, les forces de défense et de sécurité sont équipées et prêtes à remplir de manière autonome leur mission de protection de l’intégrité territoriale, des populations et de leurs biens, a affirmé le ministre Kamara. Il en va de l’intérêt suprême de nos concitoyens et des habitants de l’Union des Etats du Sahel.

Le Président de l’Union des Etats du Sahel a clairement défini ses priorités et a placé les populations au centre de toutes les opérations de sécurité. Il a appelé à maintenir la pression sur les forces opérant dans la région tant que la moindre menace terroriste subsistera dans le pays et tant que nos compatriotes ne jouiront pas de la liberté de mouvement. Nous avons ce mandat clair du président de transition”, a conclu le ministre Camara.

Source: afriquemedia.tv

