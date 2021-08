Cercle de Yorosso : Vent de panique suite à des mouvements d’hommes armés

Les incursions djihadistes au sud du pays, notamment dans les zones frontalières du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, ne semblent toujours pas connaitre une diminution. Elles se sont, au contraire, intensifiées ces derniers jours, avec des mouvements d’hommes armés à motos dans le cercle Yorosso.

Selon une source locale, la présence des groupes terroristes s’est accrue le week-end dernier dans des localités du cercle Yorosso, à travers des hommes armés, répartis en petits groupes. Un premier groupe a été aperçu dans les secteurs de Koury et Bourra, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, dans la région de Koutiala.

« Bien qu’aucune attaque n’a été encore lancée dans aucune de ces contrées, cette présence d’hommes armés et la facilité avec laquelle ces derniers parviennent à se déplacer requiert une extrême vigilance et de l’anticipation de la part des forces de sécurité pour déjouer d’éventuelles attaques », pense notre source.

Selon des renseignements parcellaires, des combattants terroristes, opérant dans la région de Koutiala et plus précisément dans le cercle de Yorosso, sont présentement en cours d’installation sur les collines situées entre les villages de Karangana, Tandio, Ourkela et Gniwala frontière Burkina Faso). Lesdites collines constituent des sites stratégiques de refuge pour les terroristes pour préparer et effectuer des attaques d’envergure, courant les jours à venir dans des villages et villes du cercle de Yorosso, dont Koury, Kiffosso et Mahou où des écoles sont fermées à cause de l’insécurité.

« Des bandits sont régulièrement visibles sur les axes reliant lesdites localités depuis l’attaque du véhicule de la Bnda. Des dispositions urgentes méritent d’être prises par les services compétents ; et populations doivent faire preuve de vigilance, car cette zone fait frontière avec le Burkina voisin », souhaite notre source.

Adama DAO

