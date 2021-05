Crise sécuritaire : Dinangourou veut-il rééditer Farabougou ?

Comme pour rééditer le triste « exploit » de Farabougou, coupé du reste du Mali par un blocus jihadiste pendant plus six mois, la commune rurale de Dinangourou, dans le cercle de Koro, est sous l’épée d’extrémistes violents depuis une semaine.

– maliweb.net -La commune rurale de Dinangourou ploie sous les bottes des criminels islamistes qui viennent de porter de graves atteintes aux libertés fondamentales comme celle de circuler ou d’aller et venir.

En effet, selon nos sources locales, postées aux différentes entrées et sorties de l’arrondissement, les jihadistes dictent désormais leurs lois aux populations de Dinangourou, tuant parfois certains récalcitrants, faisant subir des tortures à d’autres. Ils interdisent des mouvements et imposent leurs aspirations aux paisibles populations surtout celles voulant aller aux foires.

Tout cela se fait au nez et à la barbe des autorités communales, visiblement dépassées par les événements. Sans compter que les appels de détresse des populations et élus communaux aux autorités sécuritaires semblent tomber dans des oreilles de sourds. Et, selon des sources locales, l’on se dirige vers le scénario de Farabougou où l’Etat a été obligé de négocier un accord, portant atteinte à son pouvoir régalien d’administration du territoire. Sauf que Dinangourou c’est plus de 10 000 âmes, donc plus peuplé que Farabougou. Sans oublier le fait que Dinangourou est dans la région de Mopti, dont la situation géographique est plus stratégique dans la résolution de la crise sécuritaire au Mali que Farabougou, qui est dans la région de Ségou (cercle de Niono), moins infectée par le péril jihadiste.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

