Le banditisme dans le cercle de Goundam, se transporte désormais au-delà des routes menant aux différentes foires, et des routes nationales reliant Goundam à d’autres localités du pays. Il opère désormais en pleine ville comme cela a été le cas jeudi au cœur de la Commune urbaine de Goundam.

Il faut rappeler que la ville de Goundam ne manque pas d’infrastructures militaires et sécuritaires de taille. En effet, elle abrite l’un des plus grands camps de la MINUSMA, un camp militaire, une brigade de gendarmerie et un camp de garde. Avec un tel dispositif, le citoyen ordinaire se pose la question de savoir comment des bandits armés osent s’attaquer en plein jour à des paisibles populations dans leur famille, ou dans les rues de la ville ?

Plusieurs boutiques de la ville ont fait l’objet de casse et de pillage malgré la vigilance des propriétaires. En effet, la femme d’un notable de la ville a été braquée par trois individus armés alors qu’elle prenait ses ablutions dans sa cour. Les braqueurs lui ont réclamé les clés du véhicule 4×4 de son mari absent au moment des faits. Face au refus de la dame, ils ont tiré un coup de feu pour tenir les voisins à distance avant de détaler en apportant le portable de la brave dame.

Au cours de la même semaine, un jeune chauffeur de camion benne d’une vingtaine d’années, a été braqué à deux carrés de sa famille. Deux adolescents armés lui ont retiré sa Djakarta neuve et son portable en plein centre de Goundam.

La route nationale Goundam-Tombouctou est aussi devenue un farwest, où opèrent plusieurs groupes de bandits armés. Sur cet axe, les véhicules de transport sont régulièrement braqués, les passagers sont mis à plat ventre pour être fouillés et dépouillés de leurs biens. C’est dans ce climat de haine et de violence entretenu par les bandits armés qu’un véhicule de transport en commun reliant Mopti et Tombouctou en passant par Goundam a essuyé hier des tirs. Malheureusement, le chauffeur a été atteint à la tête et est décédé sur le coup.

A Goundam, c’est l’indignation et la consternation, surtout que le chauffeur était natif de la Cité. Le climat demeure très tendu pour l’instant. La population s’est mobilisée pour les obsèques du disparu. Après l’enterrement, les jeunes en colère ont spontanément marché sur la préfecture pour crier leur ras-le-bol avant d’aller s’en prendre à des boutiques et magasins en y mettant le feu. Ils se sont attaqués aussi aux familles qu’ils suspectent d’être de mèche avec les bandits armés qui sèment la terreur sur les routes.

Le convoi de la MINUSMA qui venait vers les lieux a essuyé des jets de pierres, l’obligeant à rebrousser chemin. La brigade de gendarmerie a mobilisé ses éléments qui n’ont pas réussi à contrôler les marcheurs. Face à cette situation explosive, une mission conduite par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Tombouctou, Sally Ag Hamada Lamine accompagné par le 2è vice-président des autorités intérimaires de Tombouctou et une escorte des FAMAS s’est rendue à Goundam. La délégation a présenté ses condoléances à la famille de la victime et rendu visite au blessé de la manifestation populaire. Elle a constaté le saccage de 5 boutiques et une famille attaquée. Elle a rencontré les notabilités et les jeunes pour apporter un message d’apaisement.

Almahadi A. TOURE

AMAP-Goudam

