Insécurité à Intilit : L’EIGS intime l’ordre aux habitants de quitter la ville

Située dans la région de Gao, Intilit est en proie à l’insécurité totale. Depuis samedi des éléments de l’Etat islamique dans le Grand Sahara ont lancé un ultimatum aux populations de quitter la zone sous peine des représailles.

La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans la région de Gao précisément à Intilit et ses environnants. La guerre des chefs que se livre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Ag Ghali, et celui l’Etat islamique dans le Grand Sahara d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui dans les zones de Tessit, d’Ansongo et d’Intilit a créé un malaise récurrent et omniprésent au sein des populations civiles qui sont les premières victimes.

Toujours dans leur dynamique de territorialisation, des éléments de l’Etat islamique dans le Grand Sahara ont lancé un ultimatum aux populations d’Intilit et environs de quitter la zone sous peine des représailles.

Selon nos sources sur place, depuis samedi des dizaines de personnes sont déjà arrivées à Gao et d’autres ont pris le chemin du Niger voisin pour éviter d’éventuelles représailles de ce groupe.

La même source nous a informé que les mêmes éléments de l’EIGS ont emporté des bétails et des engins à 2 et 3 roues dans le village de Doghay à une cinquantaine de kilomètres de Gao avant de mettre feu audit village.

Ousmane Mahamane

