Cela fait des mois que Guidimakan, zone située dans la Région de Kayes à la frontière mauritanienne, subit des attaques terroristes occasionnant parfois des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. La dernière en date a eu lieu, le jeudi dernier au niveau du poste de sécurité de Aourou, qui n’a heureusement pas enregistré de perte en vie humaine. Les autorités publiques et le Gouvernorat de la Région de Kayes doivent prendre des mesures adéquates afin que ces zones où se concentrent les efforts de la diaspora malienne ne se transforment pas en foyer de menaces terroristes.

S’il y’a quelque chose pour laquelle l’on pouvait se réjouir, c’est bien le fait que depuis le début de la crise malienne en 2012, Kayes est la région du Mali qui a subi moins d’attaques terroristes. Ce, en raison de sa situation géographique, puisqu’elle est située à l’extrême ouest, loin du Nord et du Centre, zones principalement en proie aux attaques jihadistes et terroristes. Et depuis des mois, cela n’est plus le cas. Les attaques terroristes à l’encontre de nos Forces Armées Maliennes (FAMa) se multiplient partout dans la région. Certains postes de sécurité dans les Cercles de Kita, Diéma et Nioro du Sahel en ont été souvent la cible de ces assauts terroristes. Et malgré l’effort du Gouverneur de la Région de Kayes, le Colonel Moussa Soumaré, qui avait mis en place une stratégie de sécurisation de la Région en 2021, les localités de Kayes semblent désormais dans le collimateur des groupes jihadistes.

Force est de reconnaître que cette stratégie s’est avérée efficace en un moment, car ayant permis de repousser certaines attaques et pouvoir engager des poursuites contre des auteurs de ces manœuvres par nos FAMa dans la région. Mais aujourd’hui, le constat laisse apparaître que ces terroristes sont en train de se répandre dans la partie ouest de cette région avec à la solde des attaques spontanées.

La zone de Guidimakan est une zone vaste à la frontière mauritano-malienne. Elle regroupe plusieurs villages et hameaux. En 2023, les villages de Bafarara, Melga et Selefely ont été attaqués par des terroristes. Qui ont pour cible principale les convois et les postes des FAMa qui sécurisent ces villages.

Face à cette situation, les ressortissants de Guidimakan tout en saluant les autorités pour les efforts consentis, plaident pour l’augmentation des effectifs des FAMa dans la zone. Ils invitent également la population à une coopération sincère avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute présence suspecte des groupes d’hommes sur le tronçon Kayes-Aourou-Sélibaby.

Adama Tounkara

