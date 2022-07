Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim, son acronyme en arabe) a revendiqué le samedi 23 juillet l’attaque barbare, la veille vendredi, contre le camp Soundiata Kéïta de Kati. Cette revendication survient après que les autorités maliennes eurent mis en cause la Katiba Macina, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Ce qui ne change fondamentalement pas grand-chose puisque les deux groupes sont les mêmes. Il faut rappeler que le bilan de l’attaque, selon le communiqué de l’armée malienne, fait état d’un mort et de six blessés du côté des forces armées maliennes, et sept personnes neutralisées, huit suspects arrêtés qui seront remis à la justice. Le bilan allait être très lourd n’eût été la promptitude de la réaction de l’armée malienne.

Anne Marie Soumouthéra

