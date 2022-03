Au Mali, la Coordination des Mouvements de l’Azawad,CMA, signataire de l’accord pour la paix issu du processus d’Alger, dénonce l’arrestation, puis l’exécution de plusieurs civils dans le cercle d’Ansongo, situé dans la région de Gao. Dans un communiqué, publié ce 29 mars 2022 à Kidal, les ex-rebelles expriment leur «indignation (suite) aux informations relatives aux arrestations arbitraires suivies d’exécutions extrajudiciaires de plusieurs civils à Ansongo ». Les faits, selon la CMA, seraient intervenus dans la journée du samedi 26 Mars 2022.

Le communiqué, évoquant plusieurs sources crédibles, fournit un bilan avec les noms de 17 civils qui auraient trouvé la mort après avoir fui les hostilités de l’Etat islamique dans le grand Sahara. « Ces personnes civiles rescapées des massacres dans les zones d’Indelimane et Tagarangabot sont arrivées à Ansongo avec leurs familles afin de se mettre à l’abri des attaques terroristes de l’EIGS », indique le communiqué de la CMA qui précise que ces personnes ont été froidement exécutées quelques instants après leur interpellation. Le groupe armé a condamné avec vigueur ce qu’il qualifie de « barbarie contre des civils innocents » et demande aux organisations des droits de l’Homme et l’Etat de faire toute la lumière sur cet acte macabre et traduire les auteurs de ces crimes devant les juridictions compétentes.

La CMA appelle en outre la division des droits de l’Homme de la MINUSMA à se conformer à son mandat de protection des civils, afin d’ouvrir une enquête indépendante sur ces graves violations de plus en plus récurrentes et qui portent, selon les ex-rebelles, la signature autant des groupes terroristes que des forces armées et de sécurité maliennes. La CMA déplore enfin, dans son communiqué, « le silence de la Mission onusienne de maintien de la Paix depuis les événements de Tamalate », localité située dans la région de Ménaka près de la frontière nigérienne. Cette zone a été récemment le théâtre d’affrontements entre les groupes terroristes de l’EIGS et les groupes armés signataires de l’accord.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

