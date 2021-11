« Je suis juste libre et ça fait plaisir. » De retour à Bamako après plus de trois mois de captivité, Dr Keb savoure sa liberté retrouvée. « C’est la plus grande des richesses. Je suis très content de revenir à la maison, de savoir que je suis de retour », confie-t-il, assurant aller « bien » et être « en bonne santé ». « On ne m’a pas maltraité », assure le rappeur, de son vrai nom Amadou Kébé.

Lors de ces longues semaines de captivité, « les mouvements étaient contrôlés », et lui et ses partenaires pouvaient « prier et espérer » de retrouver leur foyer. Et la musique ? « Je gardais les inspirations secrètes parce que je n’avais pas trop le droit de chanter en public. Je partais en forêt et je chantais légèrement. Je causais avec les gars, on se donnait des inspirations. »