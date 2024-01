Mali : Plusieurs terroristes neutralisés par les FAMa à Ménaka

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, ce dimanche 14 janvier, plusieurs terroristes à Ménaka et détruit une importante quantité de matériels de guerre

La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) l’a annoncé ce lundi 15 janvier à travers un communiqué publié sur ses plateformes numériques. Elle rappelle que grâce à un intense travail de renseignements et de récupération d’informations, les FAMa ont détecté l’emplacement d’une réunion de coordination des terroristes en pleine préparation d’attaques contre les populations de la Région de Ménaka.

Ainsi, souligne la source sécuritaire, les Forces de défense et de sécurité ont procédé à deux frappes à Inkadewane localité située à 65 km au Nord de Ménaka. «La première a permis de neutraliser deux véhicules et une dizaine d’occupants et détruire ainsi une importante quantité de matériels de guerre», précise la hiérarchie militaire.

Le même communiqué de l’Armée ajoute que la seconde frappe a visé et neutralisé plusieurs terroristes et détruit un véhicule ainsi qu’un important dépôt de carburant et d’armes. La Dirpa rassure que la situation est sous contrôle et les opérations de ratissages se poursuivent pour protéger les populations.

Pour rappel, dans la même ville de Ménaka, l’Armée a vigoureusement repoussé le mardi 02 janvier aux environs de 10h 15mn, une tentative d’infiltration des Groupes armés terroristes (GAT). La riposte victorieuse de nos soldats, qui ne s’est pas fait attendre, a permis ainsi de mettre des terroristes hors d’état de nuire.

L’État-major général des Armées salue la bravoure des FAMa et reste déterminé à sécuriser l’ensemble du territoire.

Souleymane SIDIBE

