Dans un document, l’Association malienne des droits de l’homme (Amdh) s’est dite choquée par le massacre de plusieurs civils du village de Sobane Da et interpelle les plus hautes autorités maliennes à prendre des mesures urgentes et concrètes visant à faire la lumière sur ce énième massacre et à traduire en justice ses auteurs.

Selon l’organisation de défense de droits de l’homme, cet événement douloureux intervient après celui d’Ogossagou qui a fait plus de 165 victimes civiles. Les autorités judiciaires avaient annoncé l’ouverture des enquêtes. “La lutte contre l’impunité est l’un des moyens les plus efficaces permettant de prévenir la violence et la commission de ces crimes massifs et graves en raison notamment de ses vertus dissuasives et répressives. Cependant, hormis l’ouverture des enquêtes dans le cadre du traitement de certaines violations graves des droits de l’Homme et la perspective d’élargissement de la compétence du pole judiciaire spécialisé, des actions concrètes se font toujours attendre. La tenue des procès en guise de réponse judiciaire à ces massacres pourrait aussi permettre de prévenir la vengeance et d’écarter les acteurs de violence”, a déclaré le président de l’Amdh, Me Moctar Mariko.

Par ailleurs, l’Amdh estime qu’il est aussi impérieux et urgent de revoir le mandat des forces onusiennes au Mali en vue de l’adapter au contexte et de permettre de mieux protéger les populations civiles qui demeurent les principales victimes.

“Tout en insistant sur le bien-fondé de la priorisation de la sécurité des populations dans le cadre des actions gouvernementales, l’Amdh appelle les populations à la retenue. L’Amdh présente ses condoléances aux familles et proches endeuillés et souhaite prompt rétablissement aux blessés”, a conclu le communiqué.

Boubacar PAÏTAO

