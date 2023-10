Otage des groupes terroristes : Honorable Abdou Agouzer Maïga sans nouvelle depuis 7 mois

À la merci de ses ravisseurs depuis bientôt sept mois, le cas de l’honorable Abdou Agouzer Maïga, député du M.p.r élu à Koutiala, suscite des inquiétudes. Sa longue captivité trouble à la fois sa famille et ses amis d’autant plus que le silence observé par ses camarades politiques, Dr Choguel Kokalla Maïga en première ligne, est perçu comme de l’indifférence. Fervent partisan du Premier ministre, Agouzer Maïga est pourtant une figure historique du M.p.r. Il urge donc pour le gouvernement et le parti du chef de l’action gouvernementale d’agir pour garantir sa sécurité, identifier les responsables de son enlèvement et négocier sa libération. C’est une question de baroud d’honneur.

D.T

