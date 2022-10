Ce 13 octobre 2022 est enregistré comme une date mortelle pour la région de Bandiagara depuis 2016. Le bilan continue de s’alourdir, on est à 14 morts et 40 blessés suite à une explosion d’un car de DC Transport qui a sauté sur une mine au centre du Mali.

On commençait à être rassuré du trajet Bandiagara. La peur est revenue. Le tronçon Sévaré, Bandiagara, Bankass Koro est devenu une course à la mort pour cette population innocente.

C’était le jeudi 13 octobre 2022 aux environs de 14h, plusieurs personnes ont perdu la vie entre les villages de Tilé et Songho à moins 15km de la ville de Bandiagara. Cela fait quelque temps que DC est la compagnie la plus empruntée par la population de Bandiagara, Bankass, Koro, à cause de leur organisation.

La compagnie quitta Bamako aux environs de 4h du matin pour Koro, ainsi dépassant la ville de Sévaré avant d’arriver à Bandiagara entre le village Songo et Tilé qu’elle a heurté une mine placée par des personnes inconnues et lâches. Selon M. Amadou Lougué, président de la jeunesse locale « nous souffrons beaucoup de ce genre d’action ignoble et nous demandons aux plus hautes autorités de prendre des mesures au plus vite possible, nous avons enregistré 14 morts et 40 blessés cela est très difficile pour nous. Nous demandons qu’il y ait des patrouilles et des escortes sur l’axe au moins 2 fois par jour et aussi de détruire les nids de ces terroristes, l’accélération de la militarisation des policiers et des sapeurs-pompiers sera un grand atout ».

Selon Antiamba Guindo, un jeune leader de Koro, « malheureusement, pendant des mois et des mois, beaucoup de personnes s’interrogent sur le fait que DC Transport n’a jamais été attaqué. Ils assimilent cela à une accointance entre la compagnie et les hommes armés ».

La population est traumatisée par cette situation et se demande quelles mesures le gouvernement prendra une bonne fois pour toute pour les pauvres personnes qui ne demandent que la paix rien que la paix. Parmi les victimes, une petite fille de 8 ans du nom de Fatoumata Guindo qui partait juste voir sa maman dans son village à Sinda.

« Le Gouverneur de la Région de Bandiagara, au nom des plus hautes autorités condamne avec la dernière rigueur cette attaque lâche et barbare de la part des individus sans foi ni loi. Aux familles durement éplorées, le Gouverneur présente ses condoléances les plus émues et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a dit le gouverneur dans un communiqué.

Laya Saye, citoyen « nous sommes fatigués et nous avons peur, on n’arrive plus à dormir tranquillement tantôt on nous fait croire que tout va bien, ils font des réunions, des formations, alors que rien ne va. Le problème de l’insécurité nous tourmente et nous voilà dans l’obscurité depuis quelque temps. Le groupe de secours accueilli comme un Messie n’a même pas pu tenir une semaine. Nous interpellons les ressortissants de Bandiagara tel que Seydou Nantoumé, PDG Toguna Agro-Industrie et bien d’autres de nous venir en aide pour sortir leurs frères et sœurs, mamans et pères de cette obscurité qui favorise l’insécurité et l’incivisme, ralentit les petites activités que les pauvres citoyens mènent ».

Ahmed Sagara

Correspondant

Commentaires via Facebook :