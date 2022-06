Save The Children a partagé avec la presse un rapport 2020-2021 de la Coalition Mondiale pour la protection de l’éducation (GCPEA) sur les attaquesperpétrées contre des écoles. Le rapport classe le Mali parmi les pays qui ont le plus enregistré des incidences contre l’éduction.

Le rapport a été élaboré par les experts indépendants de la Coalition Mondiale pour la protection de l’Education sur la période de 2020-2021. Il classe le Mali, aux côtés de la République démocratique du Congo (RDC), le Myanmar et la Palestine, comme étant des pays qui ont enregistré les plus d’attaques contre des écoles. Le document révèle qu’à l’échelle mondiale, les incidents contre les écoles et d’universités ont plus que doublé en 2020 et 2021 par rapport à 2018 et 2019, passant à plus de 570 incidents. « Des armes explosives ont été utilisées dans environ un cinquième de toutes les attaques signalées contre l’éducation au cours de la période considérée », souligne le rapport.

Le Mali a plus subi des attaques contre l’éducation avec l’extension des combats dans certaines régions du sud du pays, précise le rapport, rappelant certains chiffres fournis par l’ONU en 2020. Selon l’organisation onusienne, il y a ainsi eu 36 attaques contre des écoles en 2020, et dans la même année, le Cluster Education annonce avoir reçu 516 signalements d’attaques contre des écoles par des groupes armés, dont 415 dans la région de Mopti.

Le rapport du GCPEA, présenté par Save The Children, souligne pour sa part que les attaques ont eu lieu après que le gouvernement avait rouvert les écoles après la fermeture consécutive à la pandémie du COVID-19. Dans ce rapport, la GCPEA dit avoir aussi recueilli 8 incidents signalés contre des écoles auprès de sources médiatiques et d’organisations internationales. La région de Mopti est en tête avec 44% des écoles non opérationnelles en août 2021, suivie de Ménaka, Kidal, Gao et Tombouctou. « En août 2021, plus de 1 664 écoles fermées en raison de l’insécurité, affectant 499 200 enfants », affirme ce rapport.

Toujours dans la période de 2020 et 2021, la GCPEA annonce avoir identifié au moins 18 incidents d’attaques contre des enseignants et du personnel scolaire. « Ces incidents sur cette violation contre les acteurs de l’école ont légèrement augmenté par rapport aux années précédentes », a ajouté le rapport du GCPEA.

Par ailleurs, le rapport note que plus de 7,1 millions de Maliens, dont 3,9 millions d’enfants sont dans le besoin d’aide humanitaire en 2021.

Comme alternative, Save The Children demande l’adoption de l’avant-proposition de loi, portant protection des écoles pendant les conflits armés en République du Mali, initiée par le comité national SSD depuis 2021.L’organisation propose également la dissémination de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles. Enfin, Save The Children recommande le renforcement des offres d’éducation alternatives pour garantir l’accès au plus grand nombre d’enfants affectés par les conflits.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

