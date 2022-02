Village par village, forêt par forêt, les Forces armées maliennes ratissent avec succès dans les cercles de Koro et Bankass. L’apothéose a été atteint pour l’armée dans le secteur de Baye (Bankass), où elle a neutralisé, selon des sources locales, plusieurs djihadistes.

Toroli, Tagari, Babouro, Dompèlen, Simbouro… et les forêts avoisinantes (dans les communes de Duguténé I et II) dans le cercle de Koro, les localités de Pissa, Baye, Minta, Koundogo (cercle de Bankass) et une bonne partie de la forêt du Sourou, le long de la frontière avec le Burkina Faso, sont nettoyées par les FAMa. Des milliers de militaires, à bord de plusieurs blindés et autres véhicules de combat, ont sillonné cette zone qui a longtemps été un sanctuaire djihadiste. « Ils sont très nombreux. Certains sont même à pied. Quand ils arrivent dans un village, ils fouillent toutes les maisons », nous a témoigné une source. « Ils sont très courtois, mais déterminés. Quand, ils sont arrivés dans notre village, la plupart des militaires sont rentrés à pied. Ils ont rassurés la population qu’ils sont là pour leur sécurité. Ils sont partis vers la frontière du Burkina, il y a une forêt là-bas », a souligné notre interlocuteur. Dans le secteur de Baye, les djihadistes ont voulu tenir tête à l’armée pensant qu’ils avaient à faire une petite unité de l’armée. Après les premiers coups de feu, l’ennemi a détalé. Les FAMa, selon nos sources, ont détruit les bases des GAT dans le secteur. Aujourd’hui, les localités de Pissa, Baye, Minta et une bonne partie de la forêt du Sourou sont nettoyées. Déboussolés et pris de peur, les terroristes de la zone sont neutralisés les uns après les autres. La population, qui apprécie à sa juste valeur cette montée en puissance de l’armée, vague librement à ses occupations.

Hamidou Togo

