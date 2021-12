Des échanges de coups de feu nourris, ont opposé, ce jour, mercredi 8 décembre 2021, les éléments de l’armée et des individus armés non identifiés signalés au quartier Abaradjou où ils sont soupçonnés du double meurtre d’un jeune coiffeur et de son apprenti, tués mardi, dans ce qui a tout l’air d’un règlement de comptes.

Selon une source locale contactée par Maliweb. net, les jeunes de Tombouctou ont voulu, avant l’inhumation, organiser une marche de protestation, pour exprimer leur colère et indignation suite au meurtre de ces deux jeunes .C’est dans ce cadre, indiquent nos sources, qu’un grand rassemblement a été organisé au stade municipal de la ville. Maliweb. net a appris auprès d’une autre source hospitalière, qu’au cours dudit rassemblement des individus armés non identités sont arrivés à bord d’un véhicule, ouvrent le feu sur la foule, blessant une fillette au visage et un garçon atteint à la jambe. “L’armée les a pourchassé au moment où ils tentaient de s’enfuir”, confie notre source. Ce qui occasionna d’intenses échanges de coups de feu, de part et d’autre, plongeant la ville dans une atmosphère que cet autre résidant qualifie de “tres chaude”.

Papa Sow /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :