Pour mettre fin à la vague d’attaques terroristes contre la position des forces armées maliennes (FAMa), l’ancien ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Me Malick Coulibaly interpelle toutes les Maliennes et tous les Maliens.

Le Mali traverse une période une très difficile. Rien ne va. Les forces du mal multiplient les attaques contre la position des FAMa. L’heure est grave raison pour laquelle Me Malick Coulibaly interpelle tous les Maliens.

A travers une sortie sur sa page Facebook, l’ancien président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) appelle l’union autour de l’essentiel. ‘’ Les citoyens doivent redoubler de vigilance et collaborer avec les forces de défense et de sécurité’’, a-t-il mentionné sur sa page Facebook et ajoute qu’il n’y aura d’ilot de sécurité et de prospérité dans un océan de ko et de misère. Pour lui, le pays est menacé et cela doit impacter sur les comportements et attitudes. En pareille circonstance, Me Malick Coulibaly déclare que cette situation engage tous. ‘’ Cette vague d’attaques terroristes ignobles nous interpelle tous. Les acteurs politiques et de la société civile doivent sceller l’union sacrée au tour du Mali’’, a-t-il affirmé.

A chaque sujet brûlant, Me Malick Coulibaly donne son avis. Cette intervention vient de faire après les différentes attaques terroristes contre les positions des FAMa.

La position des FAMa a été attaquée à Kolokani et le plus grand camp du Mali, celui de Soundjata Keïta. Me Coulibaly demande la vigilance de tout le peuple malien pour faire face à cette épreuve.

